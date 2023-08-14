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Фантастично простий рецепт сніданку: смачна кабачкова тортилья

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий перекус за лічені хвилини Новина оновлена 14 серпня 2023, 17:23
Чудовий перекус за лічені хвилини. Фото food.obozrevatel.com

Дуже легко готується та швидко з’їдається

Ми розповідали, як приготувати смачні пісні кабачкові оладки. Ще один варіант цієї страви — цікава кабачкова "Тортилья".

Це оригінальна та дуже смачна страва з кабачка. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Кабачок – 200 гр
  • Сир домашній – 100 гр
  • Молоко – 50 мл
  • Яйце – 1 шт
  • Сир – 70 гр
  • Рисове борошно – 100 гр
  • Зелень, сіль, перець — до смаку
  • Паприка – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Натираємо кабачок на великій тертці. Зайву рідину віджимаємо — вона у страві не потрібна.
  2. Додаємо яйце, молоко, рисове або будь-яке інше борошно. Всипаємо паприку, сіль та перець. Змішуємо.
  3. Викладаємо тісто на олію на добре розігріту сковороду. Обсмажуємо трохи з одного боку.
  4. Для начинки з’єднуємо два види сиру, сіль та зелень. Викладаємо на один начинку і накриваємо другою частиною коржика. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.

Виходять неймовірно смачні кабачкові кишеньки. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачки по-сербськи.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сніданок