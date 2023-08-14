Фантастично простий рецепт сніданку: смачна кабачкова тортилья
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Дуже легко готується та швидко з’їдається
Ми розповідали, як приготувати смачні пісні кабачкові оладки. Ще один варіант цієї страви — цікава кабачкова "Тортилья".
Це оригінальна та дуже смачна страва з кабачка. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Кабачок – 200 гр
- Сир домашній – 100 гр
- Молоко – 50 мл
- Яйце – 1 шт
- Сир – 70 гр
- Рисове борошно – 100 гр
- Зелень, сіль, перець — до смаку
- Паприка – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Натираємо кабачок на великій тертці. Зайву рідину віджимаємо — вона у страві не потрібна.
- Додаємо яйце, молоко, рисове або будь-яке інше борошно. Всипаємо паприку, сіль та перець. Змішуємо.
- Викладаємо тісто на олію на добре розігріту сковороду. Обсмажуємо трохи з одного боку.
- Для начинки з’єднуємо два види сиру, сіль та зелень. Викладаємо на один начинку і накриваємо другою частиною коржика. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.
Виходять неймовірно смачні кабачкові кишеньки. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачки по-сербськи.