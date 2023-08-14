Фантастично простий рецепт сніданку: смачна кабачкова тортилья

Дуже легко готується та швидко з’їдається

Ми розповідали, як приготувати смачні пісні кабачкові оладки. Ще один варіант цієї страви — цікава кабачкова "Тортилья".

Це оригінальна та дуже смачна страва з кабачка. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Кабачок – 200 гр

Сир домашній – 100 гр

Молоко – 50 мл

Яйце – 1 шт

Сир – 70 гр

Рисове борошно – 100 гр

Зелень, сіль, перець — до смаку

Паприка – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Натираємо кабачок на великій тертці. Зайву рідину віджимаємо — вона у страві не потрібна. Додаємо яйце, молоко, рисове або будь-яке інше борошно. Всипаємо паприку, сіль та перець. Змішуємо. Викладаємо тісто на олію на добре розігріту сковороду. Обсмажуємо трохи з одного боку. Для начинки з’єднуємо два види сиру, сіль та зелень. Викладаємо на один начинку і накриваємо другою частиною коржика. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.

Виходять неймовірно смачні кабачкові кишеньки. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачки по-сербськи.