Заменит все закуски и салаты: как закрыть огурцы в томате
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Простой, но необычный рецепт
Если перепробованы все рецепты маринованных огурцов, пришло время попробовать огурцы в томате. Это идеальная закуска к любому блюду — вам необходимо просто открыть банку.
Состоит она из кружочков огурцов в сладко-соленом маринаде, политых томатным соусом. По рецепту Shuba огурцы нужно просто нарезать и положить в банку — и все готово!
Как приготовить огурцы в томате
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец — 2 кг;
- томаты — 2 кг;
- чеснок, зубчики — 10 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — 40 г;
- уксус — 80 мл;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- хрен, листья — 2 шт.;
- укроп, веточка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи и зелень помойте. Огурцы нарежьте кружочками толщиной 1 см. Помидоры бланшируйте в горячей воде 10 секунд и очистите от кожицы. Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в блендере.
- Полученный томатный соус перелейте в кастрюлю, поставьте его греться. Добавьте в него соль, сахар, растительное масло, уксус, перемешайте и доведите до кипения.
- Простерилизуйте банки удобным для вас способом. На дно каждой положите, а сверху — кружочки огурцов. Все залейте томатным соусом и стерилизуйте в горячей воде 15 минут.
- Готовые огурцы закройте металлическими крышками и поставьте храниться в удобное место.
Огурцы в томате прекрасны как самостоятельная закуска или вместо салата к картофельному пюре, рису или макаронам. Приятного аппетита!