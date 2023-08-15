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Заменит все закуски и салаты: как закрыть огурцы в томате

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная закуска - огурцы в томате
Необычная закуска - огурцы в томате. Фото shuba.life

Простой, но необычный рецепт

Если перепробованы все рецепты маринованных огурцов, пришло время попробовать огурцы в томате. Это идеальная закуска к любому блюду — вам необходимо просто открыть банку.

Состоит она из кружочков огурцов в сладко-соленом маринаде, политых томатным соусом. По рецепту Shuba огурцы нужно просто нарезать и положить в банку — и все готово!

Как приготовить огурцы в томате

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец — 2 кг;
  • томаты — 2 кг;
  • чеснок, зубчики — 10 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 40 г;
  • уксус — 80 мл;
  • масло подсолнечное — 100 мл;
  • хрен, листья — 2 шт.;
  • укроп, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень помойте. Огурцы нарежьте кружочками толщиной 1 см. Помидоры бланшируйте в горячей воде 10 секунд и очистите от кожицы. Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в блендере.
  2. Полученный томатный соус перелейте в кастрюлю, поставьте его греться. Добавьте в него соль, сахар, растительное масло, уксус, перемешайте и доведите до кипения.
  3. Простерилизуйте банки удобным для вас способом. На дно каждой положите, а сверху — кружочки огурцов. Все залейте томатным соусом и стерилизуйте в горячей воде 15 минут.
  4. Готовые огурцы закройте металлическими крышками и поставьте храниться в удобное место.

Огурцы в томате прекрасны как самостоятельная закуска или вместо салата к картофельному пюре, рису или макаронам. Приятного аппетита!

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