Заменит все закуски и салаты: как закрыть огурцы в томате

Простой, но необычный рецепт

Если перепробованы все рецепты маринованных огурцов, пришло время попробовать огурцы в томате. Это идеальная закуска к любому блюду — вам необходимо просто открыть банку.

Состоит она из кружочков огурцов в сладко-соленом маринаде, политых томатным соусом. По рецепту Shuba огурцы нужно просто нарезать и положить в банку — и все готово!

Как приготовить огурцы в томате

Ингредиенты на 4 порции:

огурец — 2 кг;

томаты — 2 кг;

чеснок, зубчики — 10 шт.;

сахар — 100 г;

соль — 40 г;

уксус — 80 мл;

масло подсолнечное — 100 мл;

хрен, листья — 2 шт.;

укроп, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и зелень помойте. Огурцы нарежьте кружочками толщиной 1 см. Помидоры бланшируйте в горячей воде 10 секунд и очистите от кожицы. Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в блендере. Полученный томатный соус перелейте в кастрюлю, поставьте его греться. Добавьте в него соль, сахар, растительное масло, уксус, перемешайте и доведите до кипения. Простерилизуйте банки удобным для вас способом. На дно каждой положите, а сверху — кружочки огурцов. Все залейте томатным соусом и стерилизуйте в горячей воде 15 минут. Готовые огурцы закройте металлическими крышками и поставьте храниться в удобное место.

Огурцы в томате прекрасны как самостоятельная закуска или вместо салата к картофельному пюре, рису или макаронам. Приятного аппетита!