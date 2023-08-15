Замінить усі закуски та салати: як закрити огірки в томаті
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Простий, але незвичайний рецепт
Якщо перепробувані всі рецепти маринованих огірків, настав час скуштувати огірки в томаті. Це ідеальна закуска до будь-якої страви – вам необхідно просто відкрити банку.
Складається вона із кружечків огірків у солодко-солоному маринаді, политих томатним соусом. За рецептом Shuba огірки потрібно просто нарізати та покласти у банку – і все готово!
Як приготувати огірки в томаті
Інгредієнти на 4 порції:
- огірок — 2 кг;
- томати — 2 кг;
- часник, зубчики — 10 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 40 г;
- оцет — 80 мл;
- олія соняшникова — 100 мл;
- хрін, листя — 2 шт.;
- кріп, гілочка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Овочі та зелень помийте. Огірки наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Помідори бланшуйте в гарячій воді 10 секунд і очистьте від шкірки. Часник очистьте і разом із помідорами подрібніть у блендері.
- Отриманий томатний соус перелийте в каструлю, поставте грітися. Додайте в нього сіль, цукор, олію, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння.
- Простерилізуйте банки зручним для вас способом. На дно кожної покладіть, а зверху — кружечки огірків. Все залийте томатним соусом та стерилізуйте в гарячій воді 15 хвилин.
- Готові огірки закрийте металевими кришками та поставте зберігатися у зручне місце.
Огірки в томаті прекрасні як самостійна закуска або замість салату до картопляного пюре, рису чи макаронів. Смачного!