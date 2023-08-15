Замінить усі закуски та салати: як закрити огірки в томаті

Простий, але незвичайний рецепт

Якщо перепробувані всі рецепти маринованих огірків, настав час скуштувати огірки в томаті. Це ідеальна закуска до будь-якої страви – вам необхідно просто відкрити банку.

Складається вона із кружечків огірків у солодко-солоному маринаді, политих томатним соусом. За рецептом Shuba огірки потрібно просто нарізати та покласти у банку – і все готово!

Як приготувати огірки в томаті

Інгредієнти на 4 порції:

огірок — 2 кг;

томати — 2 кг;

часник, зубчики — 10 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — 40 г;

оцет — 80 мл;

олія соняшникова — 100 мл;

хрін, листя — 2 шт.;

кріп, гілочка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень помийте. Огірки наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Помідори бланшуйте в гарячій воді 10 секунд і очистьте від шкірки. Часник очистьте і разом із помідорами подрібніть у блендері. Отриманий томатний соус перелийте в каструлю, поставте грітися. Додайте в нього сіль, цукор, олію, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння. Простерилізуйте банки зручним для вас способом. На дно кожної покладіть, а зверху — кружечки огірків. Все залийте томатним соусом та стерилізуйте в гарячій воді 15 хвилин. Готові огірки закрийте металевими кришками та поставте зберігатися у зручне місце.

Огірки в томаті прекрасні як самостійна закуска або замість салату до картопляного пюре, рису чи макаронів. Смачного!