Сытный ужин из ничего: фантастический рецепт запеченной рыбы с яблоками и картофелем на Яблочный Спас
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Раз попробуете — захочется еще
Не за горами христианский праздник — Яблочный Спас или как его еще называют — Праздник первых плодов. Именно в этот день позволялось лакомиться плодами из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки.
Предлагаем приготовить на праздник не совсем стандартное блюдо — запеченную рыба с яблоками и картофелем. По рецепту Shuba готовить его легко. Однако такое блюдо выглядит достаточно праздничным и к Спасу. Попробовав такую рыбу раз, вам обязательно захочется еще.
Как приготовить запеченную рыбу с яблоками и картофелем
Ингредиенты на 4 порции:
- рыба белая, филе — 400 г;
- картофель — 300 г;
- яблоки — 200 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- молоко 2,8% — 120 мл;
- мука пшеничная — 20 г;
- твердый сыр — 70 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель очистите, помойте и варите в подсоленной воде 15 минут. Охлажденный картофель нарежьте тоненькими ломтиками.
- Рыбу очистите, вымойте и порежьте на кусочки. Посолите, поперчите, припустите с маслом в течение 5 минут и извлеките кости.
- Яблоки помойте, очистите и нарежьте кусочками.
- Форму для запекания смажьте маслом. Духовку разогрейте до 180°C.
- В форму выложите яблоки, выложите слоями яблоки, рыбу и картофель.
- Смешайте молоко, яйца, муку, соль и взбейте венчиком. Залейте этой смесью рыбу, посыпьте тертым сыром и запекайте 30 минут.
Приготовьте чесночный соус к рыбе по рецепту "Телеграф" и подавайте. Приятного аппетита!