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Сытный ужин из ничего: фантастический рецепт запеченной рыбы с яблоками и картофелем на Яблочный Спас

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Наслаждайтесь вкусом запеченной рыбы с яблоками и картофелем
Наслаждайтесь вкусом запеченной рыбы с яблоками и картофелем. Фото shuba.life

Раз попробуете — захочется еще

Не за горами христианский праздник — Яблочный Спас или как его еще называют — Праздник первых плодов. Именно в этот день позволялось лакомиться плодами из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки.

Предлагаем приготовить на праздник не совсем стандартное блюдо — запеченную рыба с яблоками и картофелем. По рецепту Shuba готовить его легко. Однако такое блюдо выглядит достаточно праздничным и к Спасу. Попробовав такую рыбу раз, вам обязательно захочется еще.

Как приготовить запеченную рыбу с яблоками и картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

  • рыба белая, филе — 400 г;
  • картофель — 300 г;
  • яблоки — 200 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • масло сливочное 73% — 40 г;
  • молоко 2,8% — 120 мл;
  • мука пшеничная — 20 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, помойте и варите в подсоленной воде 15 минут. Охлажденный картофель нарежьте тоненькими ломтиками.
  2. Рыбу очистите, вымойте и порежьте на кусочки. Посолите, поперчите, припустите с маслом в течение 5 минут и извлеките кости.
  3. Яблоки помойте, очистите и нарежьте кусочками.
  4. Форму для запекания смажьте маслом. Духовку разогрейте до 180°C.
  5. В форму выложите яблоки, выложите слоями яблоки, рыбу и картофель.
  6. Смешайте молоко, яйца, муку, соль и взбейте венчиком. Залейте этой смесью рыбу, посыпьте тертым сыром и запекайте 30 минут.

Приготовьте чесночный соус к рыбе по рецепту "Телеграф" и подавайте. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Рыба #Яблочный Спас #Готовим дома