Сытный ужин из ничего: фантастический рецепт запеченной рыбы с яблоками и картофелем на Яблочный Спас

Раз попробуете — захочется еще

Не за горами христианский праздник — Яблочный Спас или как его еще называют — Праздник первых плодов. Именно в этот день позволялось лакомиться плодами из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки.

Предлагаем приготовить на праздник не совсем стандартное блюдо — запеченную рыба с яблоками и картофелем. По рецепту Shuba готовить его легко. Однако такое блюдо выглядит достаточно праздничным и к Спасу. Попробовав такую рыбу раз, вам обязательно захочется еще.

Как приготовить запеченную рыбу с яблоками и картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

рыба белая, филе — 400 г;

картофель — 300 г;

яблоки — 200 г;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное 73% — 40 г;

молоко 2,8% — 120 мл;

мука пшеничная — 20 г;

твердый сыр — 70 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистите, помойте и варите в подсоленной воде 15 минут. Охлажденный картофель нарежьте тоненькими ломтиками. Рыбу очистите, вымойте и порежьте на кусочки. Посолите, поперчите, припустите с маслом в течение 5 минут и извлеките кости. Яблоки помойте, очистите и нарежьте кусочками. Форму для запекания смажьте маслом. Духовку разогрейте до 180°C. В форму выложите яблоки, выложите слоями яблоки, рыбу и картофель. Смешайте молоко, яйца, муку, соль и взбейте венчиком. Залейте этой смесью рыбу, посыпьте тертым сыром и запекайте 30 минут.

Приготовьте чесночный соус к рыбе по рецепту "Телеграф" и подавайте. Приятного аппетита!