Ситна вечеря з нічого: фантастичний рецепт запеченої риби з яблуками та картоплею на Яблучний Спас

Якщо спробуєте — захочеться ще

Не за горами християнське свято — Яблучний Спас або як його ще називають Свято перших плодів. Саме в цей день дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука.

Пропонуємо приготувати на свято не зовсім стандартну страву — запечену рибу з яблуками та картоплею. За рецептом Shuba готувати його легко. Однак така страва виглядає досить святковою і до Спаса. Спробувавши таку рибу вкотре, вам обов’язково захочеться ще.

Як приготувати запечену рибу з яблуками та картоплею

Інгредієнти на 4 порції:

риба біла, філе — 400 г;

картопля — 300 г;

яблука — 200 г;

яйця курячі — 2 шт.;

масло вершкове 73% — 40 г;

молоко 2,8% — 120 мл;

борошно пшеничне — 20 г;

твердий сир — 70 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте, помийте та варіть у підсоленій воді 15 хвилин. Охолоджену картоплю наріжте тоненькими скибочками. Рибу очистьте, вимийте та поріжте на шматочки. Посолити, поперчити, припустити з маслом протягом 5 хвилин і вийняти кістки. Яблука помийте, очистьте і наріжте шматочками. Форму для запікання змастіть олією. Розігрійте духовку до 180°C. У форму викладіть яблука, викладіть шарами яблука, рибу та картопля. Змішайте молоко, яйця, борошно, сіль і збийте віночком. Залийте цією сумішшю рибу, посипте тертим сиром та запікайте 30 хвилин.

Приготуйте часниковий соус до риби за рецептом "Телеграф" та подавайте. Смачного!