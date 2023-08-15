Ситна вечеря з нічого: фантастичний рецепт запеченої риби з яблуками та картоплею на Яблучний Спас
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо спробуєте — захочеться ще
Не за горами християнське свято — Яблучний Спас або як його ще називають Свято перших плодів. Саме в цей день дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука.
Пропонуємо приготувати на свято не зовсім стандартну страву — запечену рибу з яблуками та картоплею. За рецептом Shuba готувати його легко. Однак така страва виглядає досить святковою і до Спаса. Спробувавши таку рибу вкотре, вам обов’язково захочеться ще.
Як приготувати запечену рибу з яблуками та картоплею
Інгредієнти на 4 порції:
- риба біла, філе — 400 г;
- картопля — 300 г;
- яблука — 200 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- масло вершкове 73% — 40 г;
- молоко 2,8% — 120 мл;
- борошно пшеничне — 20 г;
- твердий сир — 70 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте, помийте та варіть у підсоленій воді 15 хвилин. Охолоджену картоплю наріжте тоненькими скибочками.
- Рибу очистьте, вимийте та поріжте на шматочки. Посолити, поперчити, припустити з маслом протягом 5 хвилин і вийняти кістки.
- Яблука помийте, очистьте і наріжте шматочками.
- Форму для запікання змастіть олією. Розігрійте духовку до 180°C.
- У форму викладіть яблука, викладіть шарами яблука, рибу та картопля.
- Змішайте молоко, яйця, борошно, сіль і збийте віночком. Залийте цією сумішшю рибу, посипте тертим сиром та запікайте 30 хвилин.
Приготуйте часниковий соус до риби за рецептом "Телеграф" та подавайте. Смачного!