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Ситна вечеря з нічого: фантастичний рецепт запеченої риби з яблуками та картоплею на Яблучний Спас

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Насолоджуйтесь смаком запеченої риби з яблуками та картоплею
Насолоджуйтесь смаком запеченої риби з яблуками та картоплею. Фото shuba.life

Якщо спробуєте — захочеться ще

Не за горами християнське свято — Яблучний Спас або як його ще називають Свято перших плодів. Саме в цей день дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука.

Пропонуємо приготувати на свято не зовсім стандартну страву — запечену рибу з яблуками та картоплею. За рецептом Shuba готувати його легко. Однак така страва виглядає досить святковою і до Спаса. Спробувавши таку рибу вкотре, вам обов’язково захочеться ще.

Як приготувати запечену рибу з яблуками та картоплею

Інгредієнти на 4 порції:

  • риба біла, філе — 400 г;
  • картопля — 300 г;
  • яблука — 200 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • масло вершкове 73% — 40 г;
  • молоко 2,8% — 120 мл;
  • борошно пшеничне — 20 г;
  • твердий сир — 70 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистьте, помийте та варіть у підсоленій воді 15 хвилин. Охолоджену картоплю наріжте тоненькими скибочками.
  2. Рибу очистьте, вимийте та поріжте на шматочки. Посолити, поперчити, припустити з маслом протягом 5 хвилин і вийняти кістки.
  3. Яблука помийте, очистьте і наріжте шматочками.
  4. Форму для запікання змастіть олією. Розігрійте духовку до 180°C.
  5. У форму викладіть яблука, викладіть шарами яблука, рибу та картопля.
  6. Змішайте молоко, яйця, борошно, сіль і збийте віночком. Залийте цією сумішшю рибу, посипте тертим сиром та запікайте 30 хвилин.

Приготуйте часниковий соус до риби за рецептом "Телеграф" та подавайте. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Риба #Яблуневий Спас #Готуємо вдома