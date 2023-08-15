Всего две минуты – и блюдо на столе: сытный пикантный салат, заменяющий полноценный ужин

Прекрасный вариант легкого и сытного ужина

Мы рассказывали, как вкусно приготовить курицу в запеканцы. Но есть варианты гораздо более легких блюд с этим мясом. К примеру, вкусные салаты.

На портале gospodynka.com.ua поделились рецептом вкуснейшего салата с курицей и корейской морковью. Используется очень удачное сочетание продуктов, поэтому блюдо понравится всем. Салат получается очень сытным.

Ингредиенты:

Кусок хлеба — 6 шт

Лук репчатый — 1 шт.

Консервированная кукуруза — 150 г

Корейская морковь — 250 г

Копченая куриная грудка — 250 г

Майонез – по вкусу

Укроп — 15 г

Способ приготовления:

Батон нарезаем одинаковыми кубиками среднего размера. Подсушиваем их в духовке до состояния сухариков. Для этого кусочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Хлеб немного сбрызгиваем маслом и запекаем до хруста. Специи для этого блюда в сухарики можно не добавлять. Лук чистим, мелко крошим. Заливаем ее крутым кипятком на несколько минут. Копченую курицу нарезаем мелкими кубиками. Выкладываем в миску для подачи. Туда же добавляем консервированную кукурузу, процеженную маринадом. Свежий укроп мелко нарезаем, забрасываем в салат. Морковь по-корейски разрезаем (особенно длинные полоски). Добавляем Лук отбрасываем на сито, чтобы стекла лишняя вода. Заправляем майонезом, чуть-чуть солим. Тщательно перемешиваем. Добавляем немного сухариков. Остальные сухарики кладем уже перед непосредственно употреблением.

Салат можно и на праздничный стол подать – он станет украшением застолья. Если хотите, майонез в составе можно заменить турецким соусом "Хайдари".