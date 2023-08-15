Всего две минуты – и блюдо на столе: сытный пикантный салат, заменяющий полноценный ужин
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Прекрасный вариант легкого и сытного ужина
Мы рассказывали, как вкусно приготовить курицу в запеканцы. Но есть варианты гораздо более легких блюд с этим мясом. К примеру, вкусные салаты.
На портале gospodynka.com.ua поделились рецептом вкуснейшего салата с курицей и корейской морковью. Используется очень удачное сочетание продуктов, поэтому блюдо понравится всем. Салат получается очень сытным.
Ингредиенты:
- Кусок хлеба — 6 шт
- Лук репчатый — 1 шт.
- Консервированная кукуруза — 150 г
- Корейская морковь — 250 г
- Копченая куриная грудка — 250 г
- Майонез – по вкусу
- Укроп — 15 г
Способ приготовления:
- Батон нарезаем одинаковыми кубиками среднего размера. Подсушиваем их в духовке до состояния сухариков. Для этого кусочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Хлеб немного сбрызгиваем маслом и запекаем до хруста. Специи для этого блюда в сухарики можно не добавлять.
- Лук чистим, мелко крошим. Заливаем ее крутым кипятком на несколько минут.
- Копченую курицу нарезаем мелкими кубиками. Выкладываем в миску для подачи. Туда же добавляем консервированную кукурузу, процеженную маринадом.
- Свежий укроп мелко нарезаем, забрасываем в салат. Морковь по-корейски разрезаем (особенно длинные полоски). Добавляем
- Лук отбрасываем на сито, чтобы стекла лишняя вода. Заправляем майонезом, чуть-чуть солим.
- Тщательно перемешиваем. Добавляем немного сухариков. Остальные сухарики кладем уже перед непосредственно употреблением.
Салат можно и на праздничный стол подать – он станет украшением застолья. Если хотите, майонез в составе можно заменить турецким соусом "Хайдари".