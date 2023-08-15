Уловки опытных покупателей: правильно выбираем и храним виноград

Выбирайте вкусный и полезный виноград

Виноград – это вкусные, популярные и освежающие ягоды. Их можно кушать в сыром виде, а также использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.

Для этого хочется выбрать самый вкусный виноград. Вместе с "Сегодня" расскажем, как принести с рынка или супермаркета полезную вкуснятину.

Как выбрать вкусный виноград

Для начала обратите внимание на ветку. Зеленая и не засохшая — показатель свежести винограда. Если ветки уже не зеленые и гибкие — виноград хранится слишком долго и покупать его небезопасно. Ветки высыхают в первую очередь и становятся бурыми.

Полезны только плотные и упругие виноградинки, поэтому не покупайте рыхлые и покрытые пятнами ягоды. Скорее всего, виноград или переспел или его передержали в холоде.

Не подбирайте опавшие с веток ягоды — они портятся гораздо быстрее. К тому же, в таких виноградинках чаще заводятся разного рода патогены.

Фасованный виноград лучше не покупать — он может быть как недозрелым, так и подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как хранить виноград в домашних условиях

Лучше всего для этого подходить прохладное место — например, холодильник. Учтите, что виноград легко впитывает ягоды, поэтому лучше не хранить его рядом с какими-то сильно пахнущими продуктами.

Лучше всего держать виноград в специальном отделении для фруктов без полиэтиленового пакета. Лучше ягоды не накрывать — так не будут размножаться бактерии.

Кстати, вымытые ягоды быстро портятся. Именно по этой причине обрабатывать виноград водой лучше непосредственно перед употреблением в пищу.

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