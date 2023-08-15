Всього дві хвилини — і страва на столі: ситний пікантний салат, що замінить повноцінну вечерю
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Чудовий варіант легкої та ситної вечері
Ми розповідали, як смачно приготувати курку у запіканці. Але є варіанти набагато легших страв з цим м’ясом. Наприклад, смачні салати.
На порталі gospodynka.com.ua поділились рецептом дуже смачного салату з куркою та корейською морквою. Використане дуже вдале поєднання продуктів, тому страва сподобається всім. Салат виходить дуже ситним.
Інгредієнти:
- Шматок хліба — 6 шт
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Консервована кукурудза — 150 г
- Корейська морква — 250 г
- Копчена куряча грудка — 250 г
- Майонез – до смаку
- Кріп — 15 г
Спосіб приготування:
- Батон нарізаємо однаковими кубиками середнього розміру. Підсушуємо їх в духовці до стану сухариків. Для цього шматочки викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Хліб трохи збризкуємо олією та запікаємо до хрусту. Спеції для цієї страви у сухарики можна не додавати.
- Цибулю чистимо, дрібно кришимо. Заливаємо її окропом на кілька хвилин.
- Копчену курку нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо в миску для подачи. Туди ж додаємо консервовану кукурудзу, проціджену від маринаду.
- Свіжий кріп дрібно нарізаємо, закидаємо в салат. Моркву по-корейськи розрізаємо (особливо довгі смужки). Додаємо
- Цибулю відкидаємо на сито, щоб стекла зайва вода. Заправляємо майонезом, трохи солимо.
- Ретельно перемішуємо. Додаємо трохи сухариків. Решту сухариків кладемо уже перед безпосередньо вживанням.
Салат можна і на святковий стіл подати — він стане окрасою застілля. Якщо бажаєте, майонез у складі можна замінити на турецький соус "Хайдарі".