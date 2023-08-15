Всього дві хвилини — і страва на столі: ситний пікантний салат, що замінить повноцінну вечерю

Чудовий варіант легкої та ситної вечері

Ми розповідали, як смачно приготувати курку у запіканці. Але є варіанти набагато легших страв з цим м’ясом. Наприклад, смачні салати.

На порталі gospodynka.com.ua поділились рецептом дуже смачного салату з куркою та корейською морквою. Використане дуже вдале поєднання продуктів, тому страва сподобається всім. Салат виходить дуже ситним.

Інгредієнти:

Шматок хліба — 6 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Консервована кукурудза — 150 г

Корейська морква — 250 г

Копчена куряча грудка — 250 г

Майонез – до смаку

Кріп — 15 г

Спосіб приготування:

Батон нарізаємо однаковими кубиками середнього розміру. Підсушуємо їх в духовці до стану сухариків. Для цього шматочки викладаємо на деко, застелене пергаментом. Хліб трохи збризкуємо олією та запікаємо до хрусту. Спеції для цієї страви у сухарики можна не додавати. Цибулю чистимо, дрібно кришимо. Заливаємо її окропом на кілька хвилин. Копчену курку нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо в миску для подачи. Туди ж додаємо консервовану кукурудзу, проціджену від маринаду. Свіжий кріп дрібно нарізаємо, закидаємо в салат. Моркву по-корейськи розрізаємо (особливо довгі смужки). Додаємо Цибулю відкидаємо на сито, щоб стекла зайва вода. Заправляємо майонезом, трохи солимо. Ретельно перемішуємо. Додаємо трохи сухариків. Решту сухариків кладемо уже перед безпосередньо вживанням.

Салат можна і на святковий стіл подати — він стане окрасою застілля. Якщо бажаєте, майонез у складі можна замінити на турецький соус "Хайдарі".