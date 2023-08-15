Виверти досвідчених покупців: правильно вибираємо і зберігаємо виноград

Вибирайте смачний та корисний виноград

Виноград – це смачні, популярні та освіжаючі ягоди. Їх можна їсти у сирому вигляді, а також використовувати для приготування різних страв, таких як варення, сік, вино, салати та випічка.

Для цього хочеться вибрати найсмачніший виноград. Разом із "Сьогодні" розповімо, як принести з ринку чи супермаркету корисну смакоту.

Як вибрати смачний виноград

Для початку зверніть увагу на гілку. Зелена та не засохла – показник свіжості винограду. Якщо гілки вже не зелені та гнучкі – виноград зберігається надто довго і купувати його небезпечно. Гілки висихають насамперед і стають бурими.

Корисні тільки щільні та пружні виноградинки, тому не купуйте пухкі та покриті плямами ягоди. Швидше за все, виноград чи переспів, чи його перетримали у холоді.

Не підбирайте опади з гілок ягоди — вони псуються набагато швидше. До того ж у таких виноградинках частіше заводяться різні патогени.

Фасований виноград краще не купувати він може бути як недозрілим, так і підгнилим. Виноград повинен зберігатися без плівки — щоб "дихати" і не псуватися.

Як зберігати виноград у домашніх умовах

Найкраще для цього підходить прохолодне місце, наприклад, холодильник. Врахуйте, що виноград легко вбирає ягоди, тому краще не зберігати його поряд з якимись продуктами, що сильно пахнуть.

Найкраще тримати виноград у спеціальному відділенні для фруктів без поліетиленового пакету. Краще ягоди не накривати – так не розмножуватимуться бактерії.

До речі, вимиті ягоди швидко псуються. Саме з цієї причини обробляти виноград водою краще безпосередньо перед вживанням.

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