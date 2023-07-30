Смачний обід за копійки: м’ясну запіканку з броколі зметуть за хвилини

Нагодуйте свою сім’ю ситною, смачною та корисною стравою

Чого ми тільки не готували з картоплі! І картопляне пюре, і різноманітні деруни, і навіть робили картопляні оладки ірландською. Чи можна придумати щось нове?

Так, і це картопляна запіканка з броколі! Така страва за рецептом Shuba універсальна та зручна. Ви можете готувати його у будь-який сезон із замороженою або свіжою капустою, а також використовувати продукти від попередніх трапез. Спробуємо?

Як приготувати картопляну запіканку з куркою та броколі.

Інгредієнти на 3 порції:

картопля — 600 г;

куряче філе — 300 г;

олія соняшникова — 4 ч. л.;

броколі — 1 шт.;

помідори — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

грецький йогурт — 250 г;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

мускатний горіх – 0.5 ч. л.;

часник сушений — 0.5 ч. л.;

сушений чебрець — 0.5 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, очистьте і відваріть до напівготовності. Картопля, що остигнула, наріжте скибочками до 1 см завширшки. Куряче філе промийте, наріжте товстими скибочками та обсмажте до золотистої скоринки на олії. Броколі промийте, розділіть на дрібні суцвіття, проваріть 5 хвилин. Помідор ошпарте, зніміть шкірку і наріжте кружальцями. Змішайте йогурт із яйцями, приправами та борошном. У форму для запікання викладіть картоплю, потім м’ясо та овочі, полийте соусом і запікайте в розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин.

Подавайте страву гарячою з вітамінним салатом. Смачного!