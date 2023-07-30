Смачний обід за копійки: м’ясну запіканку з броколі зметуть за хвилини
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Нагодуйте свою сім’ю ситною, смачною та корисною стравою
Чого ми тільки не готували з картоплі! І картопляне пюре, і різноманітні деруни, і навіть робили картопляні оладки ірландською. Чи можна придумати щось нове?
Так, і це картопляна запіканка з броколі! Така страва за рецептом Shuba універсальна та зручна. Ви можете готувати його у будь-який сезон із замороженою або свіжою капустою, а також використовувати продукти від попередніх трапез. Спробуємо?
Як приготувати картопляну запіканку з куркою та броколі.
Інгредієнти на 3 порції:
- картопля — 600 г;
- куряче філе — 300 г;
- олія соняшникова — 4 ч. л.;
- броколі — 1 шт.;
- помідори — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- грецький йогурт — 250 г;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- мускатний горіх – 0.5 ч. л.;
- часник сушений — 0.5 ч. л.;
- сушений чебрець — 0.5 ч. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, очистьте і відваріть до напівготовності. Картопля, що остигнула, наріжте скибочками до 1 см завширшки.
- Куряче філе промийте, наріжте товстими скибочками та обсмажте до золотистої скоринки на олії.
- Броколі промийте, розділіть на дрібні суцвіття, проваріть 5 хвилин. Помідор ошпарте, зніміть шкірку і наріжте кружальцями.
- Змішайте йогурт із яйцями, приправами та борошном.
- У форму для запікання викладіть картоплю, потім м’ясо та овочі, полийте соусом і запікайте в розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин.
Подавайте страву гарячою з вітамінним салатом. Смачного!