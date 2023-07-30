Вкусный обед за копейки: мясную запеканку с брокколи сметут за минуты
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Накормите свою семью сытным, вкусным и полезным блюдом
Чего мы только не готовили из картофеля! И картофельное пюре, и разнообразные драники, и даже делали картофельные оладьи по-ирландски. Возможно ли придумать что-то новенькое?
Да, и это картофельная запеканка с брокколи! Такое блюдо по рецепту Shuba универсально и удобно. Вы можете готовить его в любой сезон с замороженной или свежей капустой, а также использовать продукты от предыдущих трапез. Попробуем?
Как приготовить картофельную запеканку с курицей и брокколи
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель — 600 г;
- куриное филе — 300 г;
- масло подсолнечное — 4 ч. л.;
- брокколи — 1 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- греческий йогурт — 250 г;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- мускатный орех — 0.5 ч. л.;
- чеснок сушеный — 0.5 ч. л.;
- сушеный чабрец — 0.5 ч. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку помойте, очистите и отварите до полуготовности. Остывший картофель нарежьте ломтиками до 1 см в ширину.
- Куриное филе промойте, нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте до золотистой корочки на подсолнечном масле.
- Брокколи промойте, разделите на мелкие соцветия, проварите в течение 5 минут. Помидор ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кружочками.
- Смешайте йогурт с яйцами, приправами и мукой.
- В форму для запекания выложите картошку, затем мясо и овощи, полейте соусом и запекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут.
Подавайте блюдо горячим с витаминным салатом. Приятного аппетита!