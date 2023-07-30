Вкусный обед за копейки: мясную запеканку с брокколи сметут за минуты

Накормите свою семью сытным, вкусным и полезным блюдом

Чего мы только не готовили из картофеля! И картофельное пюре, и разнообразные драники, и даже делали картофельные оладьи по-ирландски. Возможно ли придумать что-то новенькое?

Да, и это картофельная запеканка с брокколи! Такое блюдо по рецепту Shuba универсально и удобно. Вы можете готовить его в любой сезон с замороженной или свежей капустой, а также использовать продукты от предыдущих трапез. Попробуем?

Как приготовить картофельную запеканку с курицей и брокколи

Ингредиенты на 3 порции:

картофель — 600 г;

куриное филе — 300 г;

масло подсолнечное — 4 ч. л.;

брокколи — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

греческий йогурт — 250 г;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

мускатный орех — 0.5 ч. л.;

чеснок сушеный — 0.5 ч. л.;

сушеный чабрец — 0.5 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку помойте, очистите и отварите до полуготовности. Остывший картофель нарежьте ломтиками до 1 см в ширину. Куриное филе промойте, нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте до золотистой корочки на подсолнечном масле. Брокколи промойте, разделите на мелкие соцветия, проварите в течение 5 минут. Помидор ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кружочками. Смешайте йогурт с яйцами, приправами и мукой. В форму для запекания выложите картошку, затем мясо и овощи, полейте соусом и запекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут.

Подавайте блюдо горячим с витаминным салатом. Приятного аппетита!