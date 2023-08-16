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Огурцы в сметане: рецепт, ради которого у вас всегда будет лишний килограмм овощей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные огурцы с грибами в сметане
Необычные огурцы с грибами в сметане. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Сначала близкие удивятся, но потом попросят добавки

Мы привыкли к классическим сочетаниям ингредиентов в приготовлении блюд. К примеру, картофелем с грибами и сыром уже никого не удивишь.

А если приготовить тушенные в сметане огурцы с грибами? Звучит необычно, правда? А вот "Школа життя" убеждает, что готовить их очень просто, получается такое блюдо просто невероятным и по вкусу очень похожим на кабачки. Она точно разнообразит ваше обыденное меню.

Как приготовить огурцы, тушенные в сметане с грибами

Ингредиенты:

  • огурцы – 500 г;
  • шампиньоны – 300 г;
  • луковица – 1 шт.
  • черный перец – по своему вкусу
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • сметана или сливки – 200 г;
  • мука – 1/2 ст. л.;
  • укроп – 2-3 веточки.

Способ приготовления:

  1. Огурцы моем, нарезаем четверть колечками. Лук режем кубиками, грибы – пластинами.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем огурцы в течение 5-7 минут. Добавляем лук и готовим еще около 2 минут.
  3. Кладем грибы и готовим к появлению жидкости. Солим, перчим, добавляем сметану или сливки и муку. Все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим все на медленном огне минут 10, помешивая.
  4. Готовое блюдо посыпаем зеленью и снимаем с огня.

А вот из оставшихся переросших огурцов можно приготовить овощную икру по рецепту "Телеграфа". Этим блюдом вы будете наслаждаться всю зиму!

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#Рецепт #Огурцы #Готовим дома