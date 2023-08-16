Огурцы в сметане: рецепт, ради которого у вас всегда будет лишний килограмм овощей
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Сначала близкие удивятся, но потом попросят добавки
Мы привыкли к классическим сочетаниям ингредиентов в приготовлении блюд. К примеру, картофелем с грибами и сыром уже никого не удивишь.
А если приготовить тушенные в сметане огурцы с грибами? Звучит необычно, правда? А вот "Школа життя" убеждает, что готовить их очень просто, получается такое блюдо просто невероятным и по вкусу очень похожим на кабачки. Она точно разнообразит ваше обыденное меню.
Как приготовить огурцы, тушенные в сметане с грибами
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г;
- шампиньоны – 300 г;
- луковица – 1 шт.
- черный перец – по своему вкусу
- соль – 1/2 ч. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- сметана или сливки – 200 г;
- мука – 1/2 ст. л.;
- укроп – 2-3 веточки.
Способ приготовления:
- Огурцы моем, нарезаем четверть колечками. Лук режем кубиками, грибы – пластинами.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем огурцы в течение 5-7 минут. Добавляем лук и готовим еще около 2 минут.
- Кладем грибы и готовим к появлению жидкости. Солим, перчим, добавляем сметану или сливки и муку. Все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим все на медленном огне минут 10, помешивая.
- Готовое блюдо посыпаем зеленью и снимаем с огня.
А вот из оставшихся переросших огурцов можно приготовить овощную икру по рецепту "Телеграфа". Этим блюдом вы будете наслаждаться всю зиму!