Огурцы в сметане: рецепт, ради которого у вас всегда будет лишний килограмм овощей

Сначала близкие удивятся, но потом попросят добавки

Мы привыкли к классическим сочетаниям ингредиентов в приготовлении блюд. К примеру, картофелем с грибами и сыром уже никого не удивишь.

А если приготовить тушенные в сметане огурцы с грибами? Звучит необычно, правда? А вот "Школа життя" убеждает, что готовить их очень просто, получается такое блюдо просто невероятным и по вкусу очень похожим на кабачки. Она точно разнообразит ваше обыденное меню.

Как приготовить огурцы, тушенные в сметане с грибами

Ингредиенты:

огурцы – 500 г;

шампиньоны – 300 г;

луковица – 1 шт.

черный перец – по своему вкусу

соль – 1/2 ч. л.;

чеснок – 2 зуб.;

сметана или сливки – 200 г;

мука – 1/2 ст. л.;

укроп – 2-3 веточки.

Способ приготовления:

Огурцы моем, нарезаем четверть колечками. Лук режем кубиками, грибы – пластинами. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем огурцы в течение 5-7 минут. Добавляем лук и готовим еще около 2 минут. Кладем грибы и готовим к появлению жидкости. Солим, перчим, добавляем сметану или сливки и муку. Все перемешиваем, закрываем крышкой и тушим все на медленном огне минут 10, помешивая. Готовое блюдо посыпаем зеленью и снимаем с огня.

А вот из оставшихся переросших огурцов можно приготовить овощную икру по рецепту "Телеграфа". Этим блюдом вы будете наслаждаться всю зиму!