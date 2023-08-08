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Вместо малосольных огурцов: рецепт необычной закуски от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучше рецепта не найдете
Лучше рецепта не найдете. Фото shuba.life

Оригинальное блюдо из подручных продуктов

Обычно когда на прилавках или огородах появляются кабачки, украинцы готовят из них овощные блины или просто жарят их на сковороде в кляре. Сегодня предлагаем необычное блюдо – малосольные кабачки.

Стоит вам хотя бы раз попробовать закуску от украинского шеф-повара Владимира Ярославского, как вы забудете даже о любимых малосольных огурцах! Хрустящие и ароматные малосольные кабачки идеально подходят к картофельному пюре. К тому же молодые кабачки обладают очень нежным вкусом и мягкой кожурой, поэтому не требуют долгого маринования. Пробуем?

Как приготовить малосольные кабачки

Ингредиенты:

  • 900 г молодых кабачков;
  • 3 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. меда;
  • 2.5 ст. ложки яблочного уксуса;
  • 3 – 5 зубчика чеснока;
  • 2 ложки растительного масла;
  • пол пучка укропа.

Способ приготовления:

  1. Нарезать кабачки толщиной 2-3 мм, положить в миску, посолить и перемешать хорошо. Оставить на 30 минут.
  2. Кабачки отжать от воды. Добавить мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Перемешайте и отправьте в холодильник на несколько часов.

К кабачкам приготовьте курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома