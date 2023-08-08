Вместо малосольных огурцов: рецепт необычной закуски от шеф-повара
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Оригинальное блюдо из подручных продуктов
Обычно когда на прилавках или огородах появляются кабачки, украинцы готовят из них овощные блины или просто жарят их на сковороде в кляре. Сегодня предлагаем необычное блюдо – малосольные кабачки.
Стоит вам хотя бы раз попробовать закуску от украинского шеф-повара Владимира Ярославского, как вы забудете даже о любимых малосольных огурцах! Хрустящие и ароматные малосольные кабачки идеально подходят к картофельному пюре. К тому же молодые кабачки обладают очень нежным вкусом и мягкой кожурой, поэтому не требуют долгого маринования. Пробуем?
Как приготовить малосольные кабачки
Ингредиенты:
- 900 г молодых кабачков;
- 3 ч. л. соли;
- 2 ст. л. меда;
- 2.5 ст. ложки яблочного уксуса;
- 3 – 5 зубчика чеснока;
- 2 ложки растительного масла;
- пол пучка укропа.
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки толщиной 2-3 мм, положить в миску, посолить и перемешать хорошо. Оставить на 30 минут.
- Кабачки отжать от воды. Добавить мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Перемешайте и отправьте в холодильник на несколько часов.
К кабачкам приготовьте курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!