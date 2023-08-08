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Замість малосольних огірків: рецепт незвичайної закуски від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Краще рецепту не знайдете. Фото shuba.life

Оригінальна страва із підручних продуктів

Зазвичай коли на прилавках чи городах з’являються кабачки, українці готують із них овочеві млинці або просто смажать їх на сковороді у клярі. Сьогодні пропонуємо незвичайну страву – малосольні кабачки.

Варто вам хоча б раз спробувати закуску від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського, як ви забудете навіть про улюблені малосольні огірки! Хрусткі та ароматні малосольні кабачки ідеально підходять до картопляного пюре. До того ж молоді кабачки мають дуже ніжний смак і м’яку шкірку, тому не вимагають довгого маринування. Пробуємо?

Як приготувати малосольні кабачки

Інгредієнти:

  • 900 г молодих кабачків;
  • 3 ч. л. солі;
  • 2 ст. л. меду;
  • 2.5 ст. ложки яблучного оцту;
  • 3 — 5 зубчика часнику;
  • 2 ложки олії;
  • підлога пучка кропу.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кабачки завтовшки 2-3 мм, покласти в миску, посолити та добре перемішати. Залишити на 30 хвилин.
  2. Кабачки віджати від води. Додати мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Перемішайте та відправте в холодильник на кілька годин.

До кабачків приготуйте курку в хлібі за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома