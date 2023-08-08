Замість малосольних огірків: рецепт незвичайної закуски від шеф-кухаря
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Оригінальна страва із підручних продуктів
Зазвичай коли на прилавках чи городах з’являються кабачки, українці готують із них овочеві млинці або просто смажать їх на сковороді у клярі. Сьогодні пропонуємо незвичайну страву – малосольні кабачки.
Варто вам хоча б раз спробувати закуску від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського, як ви забудете навіть про улюблені малосольні огірки! Хрусткі та ароматні малосольні кабачки ідеально підходять до картопляного пюре. До того ж молоді кабачки мають дуже ніжний смак і м’яку шкірку, тому не вимагають довгого маринування. Пробуємо?
Як приготувати малосольні кабачки
Інгредієнти:
- 900 г молодих кабачків;
- 3 ч. л. солі;
- 2 ст. л. меду;
- 2.5 ст. ложки яблучного оцту;
- 3 — 5 зубчика часнику;
- 2 ложки олії;
- підлога пучка кропу.
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки завтовшки 2-3 мм, покласти в миску, посолити та добре перемішати. Залишити на 30 хвилин.
- Кабачки віджати від води. Додати мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Перемішайте та відправте в холодильник на кілька годин.
До кабачків приготуйте курку в хлібі за рецептом "Телеграфа". Смачного!