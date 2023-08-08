Замість малосольних огірків: рецепт незвичайної закуски від шеф-кухаря

Оригінальна страва із підручних продуктів

Зазвичай коли на прилавках чи городах з’являються кабачки, українці готують із них овочеві млинці або просто смажать їх на сковороді у клярі. Сьогодні пропонуємо незвичайну страву – малосольні кабачки.

Варто вам хоча б раз спробувати закуску від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського, як ви забудете навіть про улюблені малосольні огірки! Хрусткі та ароматні малосольні кабачки ідеально підходять до картопляного пюре. До того ж молоді кабачки мають дуже ніжний смак і м’яку шкірку, тому не вимагають довгого маринування. Пробуємо?

Як приготувати малосольні кабачки

Інгредієнти:

900 г молодих кабачків;

3 ч. л. солі;

2 ст. л. меду;

2.5 ст. ложки яблучного оцту;

3 — 5 зубчика часнику;

2 ложки олії;

підлога пучка кропу.

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки завтовшки 2-3 мм, покласти в миску, посолити та добре перемішати. Залишити на 30 хвилин. Кабачки віджати від води. Додати мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Перемішайте та відправте в холодильник на кілька годин.

До кабачків приготуйте курку в хлібі за рецептом "Телеграфа". Смачного!