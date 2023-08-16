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Огірки в сметані: рецепт, заради якого у вас завжди буде зайвий кілограм овочів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні огірки з грибами у сметані
Незвичайні огірки з грибами у сметані. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Спочатку близькі здивуються, але потім попросять добавки

Ми звикли до класичних поєднань інгредієнтів у приготуванні страв. Наприклад, картоплею з грибами та сиром уже нікого не здивуєш.

А якщо приготувати огірки з грибами, тушковані в сметані? Звучить незвично, правда? А от "Школа життя" переконує, що готувати їх дуже просто, виходить така страва просто неймовірною і до смаку дуже схожою на кабачки. Вона точно урізноманітнить ваше звичайне меню.

Як приготувати огірки, тушковані в сметані з грибами

Інгредієнти:

  • огірки – 500 г;
  • печериці – 300 г;
  • цибулина – 1 шт.
  • чорний перець – на свій смак
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сметана або вершки – 200 г;
  • борошно — 1/2 ст. л.;
  • кріп — 2-3 гілочки.

Спосіб приготування:

  1. Огірки миємо, нарізаємо чверть кільцями. Цибулю ріжемо кубиками, гриби – пластинами.
  2. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо огірки протягом 5-7 хвилин. Додаємо цибулю та готуємо ще близько 2 хвилин.
  3. Кладемо гриби та готуємо до появи рідини. Солимо, перчимо, додаємо сметану або вершки та борошно. Все перемішуємо, закриваємо кришкою і тушкуємо все на повільному вогні хвилин 10, помішуючи.
  4. Готову страву посипаємо зеленню та знімаємо з вогню.

А ось з огірків, що залишилися, можна приготувати овочеву ікру за рецептом "Телеграфа". Цією стравою ви насолоджуватиметеся всю зиму!

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#Рецепт #Огірки #Готуємо вдома