Огірки в сметані: рецепт, заради якого у вас завжди буде зайвий кілограм овочів
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Спочатку близькі здивуються, але потім попросять добавки
Ми звикли до класичних поєднань інгредієнтів у приготуванні страв. Наприклад, картоплею з грибами та сиром уже нікого не здивуєш.
А якщо приготувати огірки з грибами, тушковані в сметані? Звучить незвично, правда? А от "Школа життя" переконує, що готувати їх дуже просто, виходить така страва просто неймовірною і до смаку дуже схожою на кабачки. Вона точно урізноманітнить ваше звичайне меню.
Як приготувати огірки, тушковані в сметані з грибами
Інгредієнти:
- огірки – 500 г;
- печериці – 300 г;
- цибулина – 1 шт.
- чорний перець – на свій смак
- сіль — 1/2 ч. л.;
- часник — 2 зуб.;
- сметана або вершки – 200 г;
- борошно — 1/2 ст. л.;
- кріп — 2-3 гілочки.
Спосіб приготування:
- Огірки миємо, нарізаємо чверть кільцями. Цибулю ріжемо кубиками, гриби – пластинами.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо огірки протягом 5-7 хвилин. Додаємо цибулю та готуємо ще близько 2 хвилин.
- Кладемо гриби та готуємо до появи рідини. Солимо, перчимо, додаємо сметану або вершки та борошно. Все перемішуємо, закриваємо кришкою і тушкуємо все на повільному вогні хвилин 10, помішуючи.
- Готову страву посипаємо зеленню та знімаємо з вогню.
А ось з огірків, що залишилися, можна приготувати овочеву ікру за рецептом "Телеграфа". Цією стравою ви насолоджуватиметеся всю зиму!