Огірки в сметані: рецепт, заради якого у вас завжди буде зайвий кілограм овочів

Спочатку близькі здивуються, але потім попросять добавки

Ми звикли до класичних поєднань інгредієнтів у приготуванні страв. Наприклад, картоплею з грибами та сиром уже нікого не здивуєш.

А якщо приготувати огірки з грибами, тушковані в сметані? Звучить незвично, правда? А от "Школа життя" переконує, що готувати їх дуже просто, виходить така страва просто неймовірною і до смаку дуже схожою на кабачки. Вона точно урізноманітнить ваше звичайне меню.

Як приготувати огірки, тушковані в сметані з грибами

Інгредієнти:

огірки – 500 г;

печериці – 300 г;

цибулина – 1 шт.

чорний перець – на свій смак

сіль — 1/2 ч. л.;

часник — 2 зуб.;

сметана або вершки – 200 г;

борошно — 1/2 ст. л.;

кріп — 2-3 гілочки.

Спосіб приготування:

Огірки миємо, нарізаємо чверть кільцями. Цибулю ріжемо кубиками, гриби – пластинами. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо огірки протягом 5-7 хвилин. Додаємо цибулю та готуємо ще близько 2 хвилин. Кладемо гриби та готуємо до появи рідини. Солимо, перчимо, додаємо сметану або вершки та борошно. Все перемішуємо, закриваємо кришкою і тушкуємо все на повільному вогні хвилин 10, помішуючи. Готову страву посипаємо зеленню та знімаємо з вогню.

А ось з огірків, що залишилися, можна приготувати овочеву ікру за рецептом "Телеграфа". Цією стравою ви насолоджуватиметеся всю зиму!