Смачно і недорого: рецепт, за яким картопля з грибами та сиром виходить ідеальною
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Цей смак вразить навіть гурманів
Гриби – невід’ємний продукт на нашій кухні. Вони неймовірно корисні та малокалорійні, добре насичують та дозволяють на цілий день зарядитися енергією. Страви з грибами дуже смачні та різноманітні. Сьогодні пропонуємо саме такою і повечеряти – навряд чи ви зможете відмовитися від картоплі з грибами та сиром у духовці.
Така вечеря за рецептом "Мета" запросто запаморочить голову своїм чудовим ароматом. Готуватися воно всього з чотирьох інгредієнтів, і рецепт можна міняти відповідно до своїх смакових уподобань. Єдине, з чим варто бути обережним — із приправами: тут усе має бути в міру та збалансовано.
Як приготувати картопля з грибами та сиром у духовці
Інгредієнти:
- картопля — 600 г;
- печериці — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир твердий — 300 г;
- масло вершкове — 50 г;
- перець, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте картоплю, очистьте її від шкірки та наріжте кубиками. Цибулю наріжте у формі напівкілець, а гриби просто розріжте навпіл.
- Розігрійте сковороду, змастіть її маслом і відправте цибулю обсмажуватись приблизно на 1-2 хвилини, а потім додайте нарізані гриби та готуйте ще 5 хвилин.
- Змастіть маслом краю та дно форми для запікання та розрівняйте по її поверхні картоплю, гриби з цибулею та покрийте тертим твердим сиром. Посоліть, поперчіть на свій смак.
- Відправте страву запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин.
Подавайте таку картоплю до вітамінного салату. Смачного!