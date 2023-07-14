Смачно і недорого: рецепт, за яким картопля з грибами та сиром виходить ідеальною

Цей смак вразить навіть гурманів

Гриби – невід’ємний продукт на нашій кухні. Вони неймовірно корисні та малокалорійні, добре насичують та дозволяють на цілий день зарядитися енергією. Страви з грибами дуже смачні та різноманітні. Сьогодні пропонуємо саме такою і повечеряти – навряд чи ви зможете відмовитися від картоплі з грибами та сиром у духовці.

Така вечеря за рецептом "Мета" запросто запаморочить голову своїм чудовим ароматом. Готуватися воно всього з чотирьох інгредієнтів, і рецепт можна міняти відповідно до своїх смакових уподобань. Єдине, з чим варто бути обережним — із приправами: тут усе має бути в міру та збалансовано.

Як приготувати картопля з грибами та сиром у духовці

Інгредієнти:

картопля — 600 г;

печериці — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир твердий — 300 г;

масло вершкове — 50 г;

перець, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте картоплю, очистьте її від шкірки та наріжте кубиками. Цибулю наріжте у формі напівкілець, а гриби просто розріжте навпіл. Розігрійте сковороду, змастіть її маслом і відправте цибулю обсмажуватись приблизно на 1-2 хвилини, а потім додайте нарізані гриби та готуйте ще 5 хвилин. Змастіть маслом краю та дно форми для запікання та розрівняйте по її поверхні картоплю, гриби з цибулею та покрийте тертим твердим сиром. Посоліть, поперчіть на свій смак. Відправте страву запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин.

Подавайте таку картоплю до вітамінного салату. Смачного!