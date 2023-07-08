Ні грама м’яса: секретний рецепт грибної ковбаси

Прекрасну закуску можна приготувати лише за півгодини

Якщо ви вважаєте, що смачну ковбасу можна зробити тільки з м’яса, ми готові поспорити з вами. Незвичайна ковбаса із грибів, зроблена у пластиковій пляшці, раз і назавжди змінить вашу думку. Незабаром ароматна нарізка буде присутня на кожному святковому столі.

Приготувати таку грибну ковбасу за рецептом "Це Смак" дуже просто — вам потрібно лише підсмажити улюблені гриби, скласти їх у пляшку та залити бульйоном. Якщо ж смак м’яса в ковбасних виробах вам важливий, приготуйте наваристий м’ясний бульйон. Трохи спецій та зелені – і страва готова.

Як приготувати грибну ковбасу у пляшці

Інгредієнти на 4 порції:

печериці – 500 г;

вода – 500 мл;

бульйонний кубик — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

лавровий лист – 1 шт.;

желатин – 15 г;

соняшникова олія – 1-2 ст. л.;

кінза – половина пучка;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Розчиніть бульйонний кубик в окропі. Залийте швидкорозчинний желатин 2 ст. л. бульйону. Коли желатин набухне, розпустіть на водяній бані. Наріжте печериці кубиками та обсмажте на розігрітій олії. Коли вони змінюють колір, видавіть часник та готуйте ще 1 хвилину. Влийте бульйон, що залишився, доведіть до кипіння. Додайте перець, лавровий лист, зменшити вогонь і готувати 10 хвилин. Додайте дрібно нарізану зелень та желатин. Перемішайте і зніміть з вогню. Перелийте грибну суміш у пластикову пляшку, що обрізає. Коли охолоне, залиште у холодильник до повного застигання.

Перед подачею розріжте пляшку та дістаньте грибну ковбасу. Наріжте скибочками й подавайте зі свіжоспеченим домашнім хлібом.