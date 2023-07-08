Ні грама м’яса: секретний рецепт грибної ковбаси
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Прекрасну закуску можна приготувати лише за півгодини
Якщо ви вважаєте, що смачну ковбасу можна зробити тільки з м’яса, ми готові поспорити з вами. Незвичайна ковбаса із грибів, зроблена у пластиковій пляшці, раз і назавжди змінить вашу думку. Незабаром ароматна нарізка буде присутня на кожному святковому столі.
Приготувати таку грибну ковбасу за рецептом "Це Смак" дуже просто — вам потрібно лише підсмажити улюблені гриби, скласти їх у пляшку та залити бульйоном. Якщо ж смак м’яса в ковбасних виробах вам важливий, приготуйте наваристий м’ясний бульйон. Трохи спецій та зелені – і страва готова.
Як приготувати грибну ковбасу у пляшці
Інгредієнти на 4 порції:
- печериці – 500 г;
- вода – 500 мл;
- бульйонний кубик — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- желатин – 15 г;
- соняшникова олія – 1-2 ст. л.;
- кінза – половина пучка;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Розчиніть бульйонний кубик в окропі.
- Залийте швидкорозчинний желатин 2 ст. л. бульйону. Коли желатин набухне, розпустіть на водяній бані.
- Наріжте печериці кубиками та обсмажте на розігрітій олії. Коли вони змінюють колір, видавіть часник та готуйте ще 1 хвилину.
- Влийте бульйон, що залишився, доведіть до кипіння. Додайте перець, лавровий лист, зменшити вогонь і готувати 10 хвилин.
- Додайте дрібно нарізану зелень та желатин. Перемішайте і зніміть з вогню.
- Перелийте грибну суміш у пластикову пляшку, що обрізає. Коли охолоне, залиште у холодильник до повного застигання.
Перед подачею розріжте пляшку та дістаньте грибну ковбасу. Наріжте скибочками й подавайте зі свіжоспеченим домашнім хлібом.