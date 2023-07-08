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Ні грама м’яса: секретний рецепт грибної ковбаси

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Домашня грибна ковбаса — відмінна альтернатива покупній
Домашня грибна ковбаса — відмінна альтернатива покупній. Фото smakotainfo.com

Прекрасну закуску можна приготувати лише за півгодини

Якщо ви вважаєте, що смачну ковбасу можна зробити тільки з м’яса, ми готові поспорити з вами. Незвичайна ковбаса із грибів, зроблена у пластиковій пляшці, раз і назавжди змінить вашу думку. Незабаром ароматна нарізка буде присутня на кожному святковому столі.

Приготувати таку грибну ковбасу за рецептом "Це Смак" дуже просто — вам потрібно лише підсмажити улюблені гриби, скласти їх у пляшку та залити бульйоном. Якщо ж смак м’яса в ковбасних виробах вам важливий, приготуйте наваристий м’ясний бульйон. Трохи спецій та зелені – і страва готова.

Як приготувати грибну ковбасу у пляшці

Інгредієнти на 4 порції:

  • печериці – 500 г;
  • вода – 500 мл;
  • бульйонний кубик — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • желатин – 15 г;
  • соняшникова олія – 1-2 ст. л.;
  • кінза – половина пучка;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Розчиніть бульйонний кубик в окропі.
  2. Залийте швидкорозчинний желатин 2 ст. л. бульйону. Коли желатин набухне, розпустіть на водяній бані.
  3. Наріжте печериці кубиками та обсмажте на розігрітій олії. Коли вони змінюють колір, видавіть часник та готуйте ще 1 хвилину.
  4. Влийте бульйон, що залишився, доведіть до кипіння. Додайте перець, лавровий лист, зменшити вогонь і готувати 10 хвилин.
  5. Додайте дрібно нарізану зелень та желатин. Перемішайте і зніміть з вогню.
  6. Перелийте грибну суміш у пластикову пляшку, що обрізає. Коли охолоне, залиште у холодильник до повного застигання.

Перед подачею розріжте пляшку та дістаньте грибну ковбасу. Наріжте скибочками й подавайте зі свіжоспеченим домашнім хлібом.

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