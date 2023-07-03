У цьому питанні не все так просто: чи потрібно чистити печериці перед приготуванням

Розповідаємо, чи потрібно чистити гриби перед приготуванням

Печериці мають витончений смак, дуже прості в приготуванні і головне можуть цілком замінити для організму людини м’ясо. Ці гриби надають страві пікантності, до того ж швидко готуються.

Однак, як і будь-які інші гриби, потрібно вміти правильно обробляти перед приготуванням. Разом із "Мета" розповімо, як правильно це робити.

Чистити чи не чистити печериці перед приготуванням

Більшість цих грибів вирощені у штучних умовах, тому їх розмір не перевищує 3-4 сантиметри. У таких грибів настільки ніжна шкірка, що після приготування не відчувається зовсім. Знімати її немає потреби.

У випадку з більшими грибами та грибами з лісу ситуація значно змінюється. Їх шкірка набагато грубіша, тому перед готуванням її потрібно знімати. Найкраще це робити ножем невеликого розміру. У процесі чищення потрібно також видалити спідничку.

Як правильно чистити печериці

Відразу відзначимо, що пухкі, м’які, темні гриби з вираженим запахом гнилі треба викинути відразу ж — вживати їх не можна. У свіжого печериці капелюшок має білий, світло-коричневий або бежевий колір. Гриби з пухкими коричневими капелюшками готувати не потрібно – вони зіпсувалися.

Щоб очистити печериці, спочатку струсіть з грибів ґрунт, що налип, або приберіть його руками. Якщо печериці дрібні, мити або чистити їх не обов’язково — просто протріть їх сухою серветкою, щіткою або ганчіркою.

З великих грибів приберіть землю, а потім розріжте на 2-4 частини та зніміть з капелюшків тонку шкірку. Ніжки витріть сухою серветкою. Якщо очищені капелюшки та ніжки білі та без сірки плям, ваші гриби готові до вживання.

Очищені печериці можна заморозити, тоді їх можна вживати в їжу довгий час.