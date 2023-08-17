Любимое блюдо Леси Украинки: рецепт легендарной выпечки украинской аристократии

Писательница обожала сладости

Мы рассказывали, как испечь "именинный" пирог Ивана Франко. Теперь делимся рецептом любимой выпечки Леси Украинки. Писательница очень любила сладкое, а ее любимый кекс легко приготовить дома.

На портале smachnonews.24tv.ua поделились рецептом выпечки с сушеными ягодами черники и земляники. В то время семья Косачей была богатой и интеллигентной — наслаждайтесь чаепитием в стиле украинской аристократии.

Ингредиенты:

250 граммов кефира;

3 куриных яйца;

200 г сахара;

2,5 стакана муки;

15 граммов разрыхлителя;

160 г масла;

сушеные ягоды черники и земляники;

11 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

Сушеные земляники и черники можно заменить другими сухофуктами, но тогда не будет соблюден особый шарм этого блюда. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Должна получиться однородная белая масса. В смесь вливаем масло и кефир. Тщательно перемешиваем. Небольшими частями просеиваем в массу муку и разрыхлитель. После каждого внесения перемешиваем. Полученное тесто выливаем форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой. Запекаем в предварительно разогретой духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

Кекс и сам по себе вкуснейший, но также его можно полить джемом или посыпать сахарной пудрой. Также мы делились рецептом монастырского теста для пирожков.