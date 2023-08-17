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Любимое блюдо Леси Украинки: рецепт легендарной выпечки украинской аристократии

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такой кекс легко приготовить дома Новость обновлена 17 августа 2023, 12:01
Такой кекс легко приготовить дома. Фото Meta.ua

Писательница обожала сладости

Мы рассказывали, как испечь "именинный" пирог Ивана Франко. Теперь делимся рецептом любимой выпечки Леси Украинки. Писательница очень любила сладкое, а ее любимый кекс легко приготовить дома.

На портале smachnonews.24tv.ua поделились рецептом выпечки с сушеными ягодами черники и земляники. В то время семья Косачей была богатой и интеллигентной — наслаждайтесь чаепитием в стиле украинской аристократии.

Ингредиенты:

  • 250 граммов кефира;
  • 3 куриных яйца;
  • 200 г сахара;
  • 2,5 стакана муки;
  • 15 граммов разрыхлителя;
  • 160 г масла;
  • сушеные ягоды черники и земляники;
  • 11 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

  1. Сушеные земляники и черники можно заменить другими сухофуктами, но тогда не будет соблюден особый шарм этого блюда. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Должна получиться однородная белая масса. В смесь вливаем масло и кефир. Тщательно перемешиваем.
  3. Небольшими частями просеиваем в массу муку и разрыхлитель. После каждого внесения перемешиваем.
  4. Полученное тесто выливаем форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой. Запекаем в предварительно разогретой духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

Кекс и сам по себе вкуснейший, но также его можно полить джемом или посыпать сахарной пудрой. Также мы делились рецептом монастырского теста для пирожков.

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