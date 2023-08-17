Любимое блюдо Леси Украинки: рецепт легендарной выпечки украинской аристократии
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Писательница обожала сладости
Мы рассказывали, как испечь "именинный" пирог Ивана Франко. Теперь делимся рецептом любимой выпечки Леси Украинки. Писательница очень любила сладкое, а ее любимый кекс легко приготовить дома.
На портале smachnonews.24tv.ua поделились рецептом выпечки с сушеными ягодами черники и земляники. В то время семья Косачей была богатой и интеллигентной — наслаждайтесь чаепитием в стиле украинской аристократии.
Ингредиенты:
- 250 граммов кефира;
- 3 куриных яйца;
- 200 г сахара;
- 2,5 стакана муки;
- 15 граммов разрыхлителя;
- 160 г масла;
- сушеные ягоды черники и земляники;
- 11 г ванильного сахара.
Способ приготовления:
- Сушеные земляники и черники можно заменить другими сухофуктами, но тогда не будет соблюден особый шарм этого блюда. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
- Должна получиться однородная белая масса. В смесь вливаем масло и кефир. Тщательно перемешиваем.
- Небольшими частями просеиваем в массу муку и разрыхлитель. После каждого внесения перемешиваем.
- Полученное тесто выливаем форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой. Запекаем в предварительно разогретой духовке 50 минут при температуре 180 градусов.
Кекс и сам по себе вкуснейший, но также его можно полить джемом или посыпать сахарной пудрой. Также мы делились рецептом монастырского теста для пирожков.