Легендарное монастырское тесто: идеальное для постных пирожков и булочек

Прекрасное тесто для спасовской выпечки

Мы рассказывали, как вкусно приготовить тесто на варениках. Теперь делимся рецептом рыхлого и мягкого монастырского теста. Оно идеально для приготовления пирожков или булочек.

Такое тесто не впитывает масло при жарке, а еще поднимается всего за час и медленно черствеет. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана;

Вода – 1,5 стакана;

Масло растительное – ¼ стакана;

Сахар – две чайные ложки;

Соль – ¼ чайной ложки;

Дрожжи сухие – 8 граммов.

Способ приготовления:

Дрожжи растворяем в отдельной миске в теплой воде. Смешиваем их с солью и сахаром. Смесь должна быть однородной. Муку просеиваем до дрожжей постепенно. Начинаем замешивать ложкой, потом руками. В конце, когда тесто уже формируется, прибавляем небольшое количество растительного масла. Мы думаем, пока тесто не станет эластичным и не перестанет липнуть в руки. Оставляем настаиваться на 40-50 минут под полотенцем. Когда это время пройдет, уже пышное тесто слегка обходим и оставляем еще на 15-20 минут. Затем из теста можно готовить пирожки.

Такое тесто в готовом виде имеет непревзойденный вкус. Мы рассказывали, как готовить вкусную маковую начинку – обязательно приготовьте с ней пирожки на монастырском тесте.