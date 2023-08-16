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Легендарное монастырское тесто: идеальное для постных пирожков и булочек

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такое тесто очень просто готовить
Такое тесто очень просто готовить. Фото mahala.com.ua

Прекрасное тесто для спасовской выпечки

Мы рассказывали, как вкусно приготовить тесто на варениках. Теперь делимся рецептом рыхлого и мягкого монастырского теста. Оно идеально для приготовления пирожков или булочек.

Такое тесто не впитывает масло при жарке, а еще поднимается всего за час и медленно черствеет. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

  • Мука – 3 стакана;
  • Вода – 1,5 стакана;
  • Масло растительное – ¼ стакана;
  • Сахар – две чайные ложки;
  • Соль – ¼ чайной ложки;
  • Дрожжи сухие – 8 граммов.

Способ приготовления:

  1. Дрожжи растворяем в отдельной миске в теплой воде. Смешиваем их с солью и сахаром. Смесь должна быть однородной.
  2. Муку просеиваем до дрожжей постепенно. Начинаем замешивать ложкой, потом руками.
  3. В конце, когда тесто уже формируется, прибавляем небольшое количество растительного масла. Мы думаем, пока тесто не станет эластичным и не перестанет липнуть в руки. Оставляем настаиваться на 40-50 минут под полотенцем.
  4. Когда это время пройдет, уже пышное тесто слегка обходим и оставляем еще на 15-20 минут. Затем из теста можно готовить пирожки.

Такое тесто в готовом виде имеет непревзойденный вкус. Мы рассказывали, как готовить вкусную маковую начинку – обязательно приготовьте с ней пирожки на монастырском тесте.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Тесто #Постные рецепты