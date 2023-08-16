Легендарное монастырское тесто: идеальное для постных пирожков и булочек
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Прекрасное тесто для спасовской выпечки
Мы рассказывали, как вкусно приготовить тесто на варениках. Теперь делимся рецептом рыхлого и мягкого монастырского теста. Оно идеально для приготовления пирожков или булочек.
Такое тесто не впитывает масло при жарке, а еще поднимается всего за час и медленно черствеет. Рецептом поделились на портале "1 минута"
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана;
- Вода – 1,5 стакана;
- Масло растительное – ¼ стакана;
- Сахар – две чайные ложки;
- Соль – ¼ чайной ложки;
- Дрожжи сухие – 8 граммов.
Способ приготовления:
- Дрожжи растворяем в отдельной миске в теплой воде. Смешиваем их с солью и сахаром. Смесь должна быть однородной.
- Муку просеиваем до дрожжей постепенно. Начинаем замешивать ложкой, потом руками.
- В конце, когда тесто уже формируется, прибавляем небольшое количество растительного масла. Мы думаем, пока тесто не станет эластичным и не перестанет липнуть в руки. Оставляем настаиваться на 40-50 минут под полотенцем.
- Когда это время пройдет, уже пышное тесто слегка обходим и оставляем еще на 15-20 минут. Затем из теста можно готовить пирожки.
Такое тесто в готовом виде имеет непревзойденный вкус. Мы рассказывали, как готовить вкусную маковую начинку – обязательно приготовьте с ней пирожки на монастырском тесте.