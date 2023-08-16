Легендарне монастирське тісто: ідеальне для пісних пиріжків та булочок

Чудове тісто для спасівської випічки

Ми розповідали, як смачно приготувати тісто на вареники. Тепер ділимось рецептом пухкого та м'якого монастирського тіста. Воно ідеальне для приготування пиріжків або булочок.

Таке тісто не всотує олію при смаженні, а ще підіймається всього за годину і повільно черствіє. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

Борошно – 3 склянки;

Вода – 1,5 склянки;

Олія рослинна – ¼ склянки;

Цукор – дві чайні ложки;

Сіль – ¼ чайної ложки;

Дріжджі сухі – 8 грамів.

Спосіб приготування:

Дріжджі розчиняємо в окремій мисці у теплій воді. Змішуємо їх із сіллю та цукром. Суміш повинна бути однорідною. Борошно просіюємо до дріжджів поступово. Починаємо замішувати ложкою, згодом — руками. В кінці, коли тісто вже формується, додаємо невелику кількість рослинної олії. Місимо, поки тісто не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Залишаємо настоюватись на 40-50 хвилин під рушником. Коли цей час сплине, вже пишне тісто злегка обминаємо і залишаємо ще на 15-20 хвилин. Потім з тіста можна готувати пиріжки.

Таке тісто у готовому вигляді має неперевершений смак. Ми розповідали, як готувати смачну макову начинку — обов’язково приготуйте з нею пиріжки на монастирському тісті.