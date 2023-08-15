Найкраща макова начинка: простий рецепт з дитинства

Ідеально для млинців, пирогів та десертів

Макова начинка — чудовий вміст пирогів, млинців та булочок-маковичок. Є багато способів цю начинку підготувати, ділимось рецептом, з яким вона буде і смачною, і ніжно.

Способом її приготування поділились на порталі SHUBA. Така макова начинка має вершковий смак, а ще, завдяки своїй текстурі, не висипається з пирога. Рецепт за власним бажанням можна доповнити її родзинками, горіхами, сухофруктами тощо.

Інгредієнти:

Мак — 300 г

Цукор — 300 г

Масло вершкове 73% — 50 г

Яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування:

Промиваємо мак. Для цього заливаємо його водою, добре перемішуємо ложкою та залишаємо на 5 хвилин. Потім проціджуємо крізь дуже дрібне сито. В процесі дивимось на воду — якщо вона брудна, промивання слід повторити. Промитий мак кладемо у каструлю та щедро заливаємо водою. Варимо його одну годину від моменту закипання. В процесі знімаємо шум. Мак повинен добре набрякнути й розваритись. Проціджуємо мак. Заливаємо холодною водою, щоб швидко охолов. Потім — відціджуємо від зайвої вологи. Що сухіший він буде, то краще. Готовий мак перемелюємо разом із цукром у рівних пропорціях — блендером або мясорубкою. Повинна вийти однорідна паста. В мак додаємо розмʼякшене вершкове масло та білок одного яйця. Добре перемішуємо.

Така начинка стане ідеальним вмістом для булочок, пирогів та навіть як шар для торта. Також її дуже смачно загортати в тоненькі млинці.