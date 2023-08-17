Улюблена страва Лесі Українки: рецепт легендарної випічки української аристократії
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Письменниця обожнювала солодощі
Ми розповідали, як спекти "іменинний" пиріг Івана Франка. Тепер ділимось рецептом улюбленої випічки Лесі Українки. Письменниця дуже любила солодке, а її улюблений кекс легко приготувати вдома.
На порталі smachnonews.24tv.ua поділились рецептом випічки з сушеними ягодами чорниці та суниці. На той час родина Косачів була багатою та інтелігентною — тож насолодіться чаюванням у стилі української аристократії.
Інгредієнти:
- 250 грамів кефіру;
- 3 курячих яйця;
- 200 грамів цукру;
- 2,5 склянки борошна;
- 15 грамів розпушувача;
- 160 грамів олії;
- сушені ягоди чорниці та суниці;
- 11 грамів ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Сушені суниці та чорниці можна замінити іншими сухофуктами, але тоді не буде дотримано особливого шарму цієї страви. Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром.
- Повинна вийти однорідна біла маса. У суміш вливаємо олію та кефір. Ретельно перемішуємо.
- Невеликими частинами просіюємо в масу борошно і розпушувач. Після кожного внесення перемішуємо.
- Отримане тісто виливаємо форму для випічки, змащену маслом і посипану борошном. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Кекс і сам по собі дуже смачний, але також його можна полити джемом чи посипати цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом монастирського тіста для пиріжків.