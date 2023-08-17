Улюблена страва Лесі Українки: рецепт легендарної випічки української аристократії

Письменниця обожнювала солодощі

Ми розповідали, як спекти "іменинний" пиріг Івана Франка. Тепер ділимось рецептом улюбленої випічки Лесі Українки. Письменниця дуже любила солодке, а її улюблений кекс легко приготувати вдома.

На порталі smachnonews.24tv.ua поділились рецептом випічки з сушеними ягодами чорниці та суниці. На той час родина Косачів була багатою та інтелігентною — тож насолодіться чаюванням у стилі української аристократії.

Інгредієнти:

250 грамів кефіру;

3 курячих яйця;

200 грамів цукру;

2,5 склянки борошна;

15 грамів розпушувача;

160 грамів олії;

сушені ягоди чорниці та суниці;

11 грамів ванільного цукру.

Спосіб приготування:

Сушені суниці та чорниці можна замінити іншими сухофуктами, але тоді не буде дотримано особливого шарму цієї страви. Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром. Повинна вийти однорідна біла маса. У суміш вливаємо олію та кефір. Ретельно перемішуємо. Невеликими частинами просіюємо в масу борошно і розпушувач. Після кожного внесення перемішуємо. Отримане тісто виливаємо форму для випічки, змащену маслом і посипану борошном. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Кекс і сам по собі дуже смачний, але також його можна полити джемом чи посипати цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом монастирського тіста для пиріжків.