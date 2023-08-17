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Улюблена страва Лесі Українки: рецепт легендарної випічки української аристократії

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такий кекс легко приготувати вдома Новина оновлена 17 серпня 2023, 12:01
Такий кекс легко приготувати вдома. Фото Meta.ua

Письменниця обожнювала солодощі

Ми розповідали, як спекти "іменинний" пиріг Івана Франка. Тепер ділимось рецептом улюбленої випічки Лесі Українки. Письменниця дуже любила солодке, а її улюблений кекс легко приготувати вдома.

На порталі smachnonews.24tv.ua поділились рецептом випічки з сушеними ягодами чорниці та суниці. На той час родина Косачів була багатою та інтелігентною — тож насолодіться чаюванням у стилі української аристократії.

Інгредієнти:

  • 250 грамів кефіру;
  • 3 курячих яйця;
  • 200 грамів цукру;
  • 2,5 склянки борошна;
  • 15 грамів розпушувача;
  • 160 грамів олії;
  • сушені ягоди чорниці та суниці;
  • 11 грамів ванільного цукру.

Спосіб приготування:

  1. Сушені суниці та чорниці можна замінити іншими сухофуктами, але тоді не буде дотримано особливого шарму цієї страви. Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром.
  2. Повинна вийти однорідна біла маса. У суміш вливаємо олію та кефір. Ретельно перемішуємо.
  3. Невеликими частинами просіюємо в масу борошно і розпушувач. Після кожного внесення перемішуємо.
  4. Отримане тісто виливаємо форму для випічки, змащену маслом і посипану борошном. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Кекс і сам по собі дуже смачний, але також його можна полити джемом чи посипати цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом монастирського тіста для пиріжків.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Кекс #Леся Українка