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За такой завтрак домашние будут сражаться: нереальное объедение из одного кабачка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Достаточно одного кабачка и стакана овсянки
Достаточно одного кабачка и стакана овсянки. Фото shuba.life

Прекрасный способ разнообразить меню

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки в соусе по-сербски. Теперь делимся рецептом оригинального и простого завтрака. Хотя это блюдо можно есть в любое время суток – настолько это вкусно.

Блюдо готовится очень быстро, а в продуктах требуется простейших. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • 1 большой кабачок;
  • 1 ст. овсяных хлопьев;
  • 3 яйца;
  • 1 ч.лож. укропа;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 щепотка черного молотого перца;
  • 0,5 ч.лож. соли;
  • 70 г творога;
  • 2 ст.лож. сметаны;
  • 2 пера зеленого лука;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Около 300 граммов вымытого и высушенного кабачка натираем вместе с кожурой на крупной терке. Добавляем овсяные хлопья быстрого приготовления и перемешиваем массу.
  2. Оставляем на несколько минут – чтобы овсянка впитала кабачковый сок и набухла. Добавляем яйца, приправы, чеснок, укроп и снова тщательно перемешиваем. Отставляем в сторону, чтобы настоялось.
  3. Для намазки зеленый лук мелко сечим ножом. Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем все это со сметаной.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. В кабачковую смесь добавляем соль и выкладываем на всю ширину сковородки, разровняя верх коржа. Накрываем крышкой и оставляем до румяности низа.
  5. Приблизительно за 6 минут снимаем крышку, к сковороде прикладываем тарелку и аккуратно переворачиваем, чтобы блинчик оказался на тарелке. Тогда поворачиваем его на сковороду, но уже сырой стороной вниз.
  6. Сверху выкладываем начинку, накрываем крышкой и выдерживаем еще 6 минут. За это время лепешка приготовится, а сыр расплавится.

Выходит очень вкусно и сытно. Также мы делились рецептом простой запеканки из кабачков.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Завтрак #Пирог