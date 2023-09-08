За такой завтрак домашние будут сражаться: нереальное объедение из одного кабачка

Прекрасный способ разнообразить меню

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки в соусе по-сербски. Теперь делимся рецептом оригинального и простого завтрака. Хотя это блюдо можно есть в любое время суток – настолько это вкусно.

Блюдо готовится очень быстро, а в продуктах требуется простейших. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

1 большой кабачок;

1 ст. овсяных хлопьев;

3 яйца;

1 ч.лож. укропа;

1 зубчик чеснока;

1 щепотка черного молотого перца;

0,5 ч.лож. соли;

70 г творога;

2 ст.лож. сметаны;

2 пера зеленого лука;

растительное масло.

Способ приготовления:

Около 300 граммов вымытого и высушенного кабачка натираем вместе с кожурой на крупной терке. Добавляем овсяные хлопья быстрого приготовления и перемешиваем массу. Оставляем на несколько минут – чтобы овсянка впитала кабачковый сок и набухла. Добавляем яйца, приправы, чеснок, укроп и снова тщательно перемешиваем. Отставляем в сторону, чтобы настоялось. Для намазки зеленый лук мелко сечим ножом. Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем все это со сметаной. Разогреваем сковороду с растительным маслом. В кабачковую смесь добавляем соль и выкладываем на всю ширину сковородки, разровняя верх коржа. Накрываем крышкой и оставляем до румяности низа. Приблизительно за 6 минут снимаем крышку, к сковороде прикладываем тарелку и аккуратно переворачиваем, чтобы блинчик оказался на тарелке. Тогда поворачиваем его на сковороду, но уже сырой стороной вниз. Сверху выкладываем начинку, накрываем крышкой и выдерживаем еще 6 минут. За это время лепешка приготовится, а сыр расплавится.

Выходит очень вкусно и сытно. Также мы делились рецептом простой запеканки из кабачков.