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За такий сніданок домашні будуть битися: нереальна смакота з одного кабачка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Достатньо одного кабачка і склянки вівсянки
Достатньо одного кабачка і склянки вівсянки. Фото shuba.life

Чудовий спосіб урізноманітнити меню

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки в соусі по-сербськи. Тепер ділимось рецептом оригінального і простого сніданку. Хоча цю страву можна їсти в будь-який час доби — настільки це смачно.

Страва готується дуже швидко, а продуктів потребує найпростіших. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 1 великий кабачок;
  • 1 скл. вівсяних пластівців;
  • 3 яйця;
  • 1 ч.лож. кропу;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 дрібка чорного меленого перцю;
  • 0,5 ч.лож. солі;
  • 70 г сиру;
  • 2 ст.лож. сметани;
  • 2 пера зеленої цибулі;
  • олія.

Спосіб приготування:

  1. Близько 300 грамів вимитого і висушеного кабачка натираємо разом із шкіркою на крупній тертці. Додаємо вівсяні пластівці швидкого приготування та перемішуємо масу.
  2. Залишаємо на кілька хвилин — щоб вівсянка всотала кабачковий сік і набухла. Додаємо яйця, приправи, часник, кріп і знову ретельно перемішуємо. Відставляємо вбік, щоб настоялося.
  3. Для намазки зелену цибулю дрібно січемо ножем. Сир натираємо на дрібній тертушці. Змішуємо все це зі сметаною.
  4. Розігріваємо сковороду з олією. В кабачкову суміш додаємо сіль і викладаємо на всю ширину сковорідки, розрівнявши верх коржа. Накриваємо кришкою і залишаємо до рум’яності низу.
  5. Приблизно за 6 хвилин знімаємо кришку, до пательні прикладаємо тарілку й акуратно перевертаємо, щоб млинець опинився на тарілці. Тоді повертаємо його на сковороду, але вже сирою стороною донизу.
  6. Зверху викладаємо начинку, накриваємо кришкою і витримуємо ще 6 хвилин. За цей час корж приготується, а сир розплавиться.

Виходить дуже смачно і ситно. Також ми ділились рецептом простої запіканки з кабачків.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сніданок #Пиріг