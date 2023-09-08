За такий сніданок домашні будуть битися: нереальна смакота з одного кабачка

Чудовий спосіб урізноманітнити меню

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки в соусі по-сербськи. Тепер ділимось рецептом оригінального і простого сніданку. Хоча цю страву можна їсти в будь-який час доби — настільки це смачно.

Страва готується дуже швидко, а продуктів потребує найпростіших. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

1 великий кабачок;

1 скл. вівсяних пластівців;

3 яйця;

1 ч.лож. кропу;

1 зубчик часнику;

1 дрібка чорного меленого перцю;

0,5 ч.лож. солі;

70 г сиру;

2 ст.лож. сметани;

2 пера зеленої цибулі;

олія.

Спосіб приготування:

Близько 300 грамів вимитого і висушеного кабачка натираємо разом із шкіркою на крупній тертці. Додаємо вівсяні пластівці швидкого приготування та перемішуємо масу. Залишаємо на кілька хвилин — щоб вівсянка всотала кабачковий сік і набухла. Додаємо яйця, приправи, часник, кріп і знову ретельно перемішуємо. Відставляємо вбік, щоб настоялося. Для намазки зелену цибулю дрібно січемо ножем. Сир натираємо на дрібній тертушці. Змішуємо все це зі сметаною. Розігріваємо сковороду з олією. В кабачкову суміш додаємо сіль і викладаємо на всю ширину сковорідки, розрівнявши верх коржа. Накриваємо кришкою і залишаємо до рум’яності низу. Приблизно за 6 хвилин знімаємо кришку, до пательні прикладаємо тарілку й акуратно перевертаємо, щоб млинець опинився на тарілці. Тоді повертаємо його на сковороду, але вже сирою стороною донизу. Зверху викладаємо начинку, накриваємо кришкою і витримуємо ще 6 хвилин. За цей час корж приготується, а сир розплавиться.

Виходить дуже смачно і ситно. Також ми ділились рецептом простої запіканки з кабачків.