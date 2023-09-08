За такий сніданок домашні будуть битися: нереальна смакота з одного кабачка
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Чудовий спосіб урізноманітнити меню
Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки в соусі по-сербськи. Тепер ділимось рецептом оригінального і простого сніданку. Хоча цю страву можна їсти в будь-який час доби — настільки це смачно.
Страва готується дуже швидко, а продуктів потребує найпростіших. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 1 великий кабачок;
- 1 скл. вівсяних пластівців;
- 3 яйця;
- 1 ч.лож. кропу;
- 1 зубчик часнику;
- 1 дрібка чорного меленого перцю;
- 0,5 ч.лож. солі;
- 70 г сиру;
- 2 ст.лож. сметани;
- 2 пера зеленої цибулі;
- олія.
Спосіб приготування:
- Близько 300 грамів вимитого і висушеного кабачка натираємо разом із шкіркою на крупній тертці. Додаємо вівсяні пластівці швидкого приготування та перемішуємо масу.
- Залишаємо на кілька хвилин — щоб вівсянка всотала кабачковий сік і набухла. Додаємо яйця, приправи, часник, кріп і знову ретельно перемішуємо. Відставляємо вбік, щоб настоялося.
- Для намазки зелену цибулю дрібно січемо ножем. Сир натираємо на дрібній тертушці. Змішуємо все це зі сметаною.
- Розігріваємо сковороду з олією. В кабачкову суміш додаємо сіль і викладаємо на всю ширину сковорідки, розрівнявши верх коржа. Накриваємо кришкою і залишаємо до рум’яності низу.
- Приблизно за 6 хвилин знімаємо кришку, до пательні прикладаємо тарілку й акуратно перевертаємо, щоб млинець опинився на тарілці. Тоді повертаємо його на сковороду, але вже сирою стороною донизу.
- Зверху викладаємо начинку, накриваємо кришкою і витримуємо ще 6 хвилин. За цей час корж приготується, а сир розплавиться.
Виходить дуже смачно і ситно. Також ми ділились рецептом простої запіканки з кабачків.