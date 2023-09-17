Сделайте сейчас, чтобы лакомиться всю зиму: самая вкусная квашеная капуста по рецепту Клопотенко

Такая заготовка – самое вкусное дополнение ко многим блюдам

Мы рассказывали, как квасить огурцы на зиму. Еще один продукт, который у нас любят ферментировать – это квашеная капуста.

Капуста, квашеная с ягодами и морковью, получается очень вкусная, а еще полезная. Это отличная заготовка на несколько дней-недель или даже на зиму. Рецептом поделились на портале Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

2 кг белокочанной капусты

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. сухого укропа

1 ч. л. тмина

2 морковки

1 горсть клюквы или калины по желанию

Способ приготовления:

Шинкуем 2 кг капусты любым удобным способом. У нас получилась гора кусочков. Посыпаем капусту солью, сахаром и сухим укропом. Тщательно проходим руками — она должна пустить сок и уменьшиться в объеме. Морковь натираем на терке. Добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем. В стеклянную банку плотно выкладываем капусту. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Банк ставим в миску — будет стекать сок. Оставляем. Дважды в день капусту нужно прокалывать шампуром или деревянной палочкой до дна в нескольких местах. Если это не делать, капуста может горчить. Кваситься капуста будет 3-4 дня. Вы заметите, что ферментация завершилась, когда сок станет светлее и станет прозрачным.

Готовую капусту накрываем чистой крышкой и ставим в холодильник. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть кабачки на зиму.