Сделайте сейчас, чтобы лакомиться всю зиму: самая вкусная квашеная капуста по рецепту Клопотенко
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Такая заготовка – самое вкусное дополнение ко многим блюдам
Мы рассказывали, как квасить огурцы на зиму. Еще один продукт, который у нас любят ферментировать – это квашеная капуста.
Капуста, квашеная с ягодами и морковью, получается очень вкусная, а еще полезная. Это отличная заготовка на несколько дней-недель или даже на зиму. Рецептом поделились на портале Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
- 2 кг белокочанной капусты
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. сухого укропа
- 1 ч. л. тмина
- 2 морковки
- 1 горсть клюквы или калины по желанию
Способ приготовления:
- Шинкуем 2 кг капусты любым удобным способом. У нас получилась гора кусочков.
- Посыпаем капусту солью, сахаром и сухим укропом. Тщательно проходим руками — она должна пустить сок и уменьшиться в объеме.
- Морковь натираем на терке. Добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем.
- В стеклянную банку плотно выкладываем капусту. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Банк ставим в миску — будет стекать сок.
- Оставляем. Дважды в день капусту нужно прокалывать шампуром или деревянной палочкой до дна в нескольких местах. Если это не делать, капуста может горчить.
- Кваситься капуста будет 3-4 дня. Вы заметите, что ферментация завершилась, когда сок станет светлее и станет прозрачным.
Готовую капусту накрываем чистой крышкой и ставим в холодильник. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть кабачки на зиму.