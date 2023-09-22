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Просто пожарьте и закройте: простой рецепт маринованных помидор без стерилизации

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете съедать за раз три банки
Вы будете съедать за раз три банки. Фото smachnoho.com.ua

Такая закуска будет разлетаться за секунды

Маринованные помидоры – это одна из самых любимых закусок. Попробуйте открыть зимой баночку и поставить на стол – разлетится мгновенно!

Обычно рецепты помидор предполагают длительную стерилизацию банок. Если же у вас нет много времени, "Бабусині рецепти" предлагают приготовитьзакрутку без стерилизации, а сами помидоры пожарить. По вкусу они получатся немного сладковатыми и с невероятным ароматом. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как замариновать помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

  • помидор – 1,8 кг;
  • соль – 3 ч. л.;
  • чеснок – 6 шт.;
  • сахар – 9 ст. л.;
  • вода – 700 мл;
  • уксус – 9 ст. л.;
  • подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры тщательно промойте, посушите.
  2. Банки помойте, ошпарьте кипятком, а крышки прокипятите 2-3 минуты. На дно выложите по 1 зубчику чеснока, 3 столовых ложки сахара и по 1 чайной ложке с верхом соли. Влейте по 2 столовых ложки 9% уксуса.
  3. Разогрейте небольшое количество подсолнечного масла в сковороде, выложите помидоры и пожарьте на среднем огне со всех сторон до румяной корочки – на это понадобится примерно 5-7 минут.
  4. Жареными помидорами заполните банки, сверху добавьте еще по 1 зубчику нарезанного чеснока, залейте все кипятком.
  5. Влейте в каждую банку еще по 1 столовой ложке уксуса 9%. Банки герметично встряхните, чтобы соль и сахар хорошо растворились, переверните вверх дном, укутайте и оставьте в сутки до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы помидоры при консервации не трескались. Ваши закрутки будут не только вкусными, но и красивыми.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Заготовки на зиму #Консервация #Готовим дома