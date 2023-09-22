Просто пожарьте и закройте: простой рецепт маринованных помидор без стерилизации

Такая закуска будет разлетаться за секунды

Маринованные помидоры – это одна из самых любимых закусок. Попробуйте открыть зимой баночку и поставить на стол – разлетится мгновенно!

Обычно рецепты помидор предполагают длительную стерилизацию банок. Если же у вас нет много времени, "Бабусині рецепти" предлагают приготовитьзакрутку без стерилизации, а сами помидоры пожарить. По вкусу они получатся немного сладковатыми и с невероятным ароматом. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как замариновать помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

помидор – 1,8 кг;

соль – 3 ч. л.;

чеснок – 6 шт.;

сахар – 9 ст. л.;

вода – 700 мл;

уксус – 9 ст. л.;

подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры тщательно промойте, посушите. Банки помойте, ошпарьте кипятком, а крышки прокипятите 2-3 минуты. На дно выложите по 1 зубчику чеснока, 3 столовых ложки сахара и по 1 чайной ложке с верхом соли. Влейте по 2 столовых ложки 9% уксуса. Разогрейте небольшое количество подсолнечного масла в сковороде, выложите помидоры и пожарьте на среднем огне со всех сторон до румяной корочки – на это понадобится примерно 5-7 минут. Жареными помидорами заполните банки, сверху добавьте еще по 1 зубчику нарезанного чеснока, залейте все кипятком. Влейте в каждую банку еще по 1 столовой ложке уксуса 9%. Банки герметично встряхните, чтобы соль и сахар хорошо растворились, переверните вверх дном, укутайте и оставьте в сутки до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы помидоры при консервации не трескались. Ваши закрутки будут не только вкусными, но и красивыми.