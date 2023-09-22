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Просто посмажте та закрийте: простий рецепт маринованих помідорів без стерилізації

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви з’їдатимете за раз три банки
Ви з’їдатимете за раз три банки. Фото smachnoho.com.ua

Така закуска розлітатиметься за секунди

Мариновані помідори – це одна з найулюбленіших закусок. Спробуйте відкрити взимку баночку і поставити на стіл – миттєво розлетиться!

Зазвичай рецепти помідорів передбачають тривалу стерилізацію банок. Якщо ж у вас немає багато часу, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати закрутку без стерилізації, а самі помідори посмажити. За смаком вони вийдуть трохи солодкуватими та з неймовірним ароматом. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як замаринувати помідори без стерилізації

Інгредієнти:

  • помідор – 1,8 кг;
  • сіль — 3 ч. л.;
  • часник – 6 шт.;
  • цукор – 9 ст. л.;
  • вода – 700 мл;
  • оцет – 9 ст. л.;
  • соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Помідори ретельно промийте, посушіть.
  2. Банки помийте, обшпарте окропом, а кришки прокип’ятіть 2-3 хвилини. На дно викладіть по 1 зубчику часнику, 3 столові ложки цукру і по 1 чайній ложці з верхом солі. Влийте по 2 столові ложки 9% оцту.
  3. Розігрійте невелику кількість соняшникової олії у сковороді, викладіть помідори та посмажте на середньому вогні з усіх боків до рум’яної скоринки – на це знадобиться приблизно 5-7 хвилин.
  4. Смаженими помідорами заповніть банки, зверху додайте ще по 1 зубчику нарізаного часнику, залийте окропом.
  5. Влийте в кожну банку ще по 1 столовій ложці оцту 9%. Банки герметично струсіть, щоб сіль і цукор добре розчинилися, переверніть вгору дном, укутайте і залиште на добу до охолодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоби помідори при консервації не тріскалися. Ваші закрутки будуть не лише смачними, а й красивими.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома