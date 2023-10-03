Древний рецепт: фантастически вкусный гарнир из обычного картофеля

Блюдо похоже на цветок розы

Мировая кулинария знает немало блюд из картофеля. Многие любят обычный вкусно сваренный картофель, но следующий гарнир особенный.

История блюда началась еще в 1870 году – шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере придумал это блюдо и посвятил его известной куртизанке Анне Делион. Гарнир похож на цветок розы. Это очень изысканное блюдо всего из двух ингредиентов. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

400 грамм картофеля;

50 граммов растопленного сливочного масла;

черный молотый перец;

соль;

мускатный орех.

Способ приготовления:

Тщательно моем и чистим картофель. Переводим ее в кастрюлю с холодной водой. Добавляем в картофель соль и отправляем кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, варим еще 3 минуты. Сливаем воду и слегка охлаждаем картофель, чтобы было удобно с ним работать. Нарезаем ее тонкими ломтиками. Форму для выпечки смазываем маслом. Кусочки картофеля выкладываем так, чтобы он образовывал цветок. Каждый слой картофельных лепестков солим, перчим и сдабриваем тертым мускатным орехом. Таким образом наполняем всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом. Выпекаем ее в духовке, разогретой до 220 градусов. Время приготовления 35 – 40 минут для маленьких формочек и около 60 минут для большой.

Такую картошку можно готовить как одной запеканку, так и порционно — в жаростойких креманках или формочках для кексов. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.