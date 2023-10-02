Вы могли этого не знать: как сахар поможет приготовить самый хрустящий запеченный картофель

Раз-два — и ваш хруст слышат даже соседи

Запеченный картофель – популярное во всем мире блюдо. Его обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри.

Приготовить запеченный картофель просто, однако не всегда он получается с хрустящей корочкой. Вместе с Shuba расскажем о хитрости, благодаря которой вы всегда будете лакомиться потрясающим блюдом.

Как приготовить картофель с хрустящей корочкой

В это сложно поверить, но вам поможет сахар. Он вытянет лишнюю влагу и картофель в духовке не пропарится, а запечется. Именно этот продукт обеспечит картофелю хрустящую золотистую корочку.

Как правильно готовить запеченный картофель с сахаром

Для начала помойте картофель, нарежьте его, перемешайте с сахаром и оставьте на 30 минут. Для вкусного блюда вам понадобится на каждые 6 картофелин 1 столовая ложка сахара.

Через полчаса помойте картофель в небольшом количестве воды, слегка обсушите бумажным полотенцем и выкладывайте на противень. Далее блюдо готовьте в соответствии с вашим любимым рецептом. В результате вы получите настолько хрустящий картофель, что аромат услышат все соседи и придут к вам в гости.

Рекомендуем приготовить запеченный картофель по рецепту "Телеграфа". Вам понравится блюдо за простоту приготовления, а близким — за фантастический вкус.