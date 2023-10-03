Стародавній рецепт: фантастично смачний гарнір зі звичайної картоплі

Страва схожа на квітку троянди

Світова кулінарія знає чимало страв з картоплі. Багато хто любить звичайну смачно зварену картоплю, але наступний гарнір особливий.

Історія страви розпочалася ще в 1870 році — шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере придумав цю страву та присвятив її відомій куртизанці Анні Деліон. Гарнір схожий на квітку троянди. Це дуже вишукана страва всього з двох інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

400 грамів картоплі;

50 грамів розтопленого вершкового масла;

чорний мелений перець;

сіль;

мускатний горіх.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо та чистимо картоплю. Перекладаємо її у каструлю з холодною водою. Додаємо до картоплі сіль та відправляємо каструлю на вогонь. Коли вода закипить, варимо ще 3 хвилини. Зливаємо воду та злегка охолоджуємо картоплю, щоб було зручно з нею працювати. Нарізаємо її тоненькими скибками. Форму для випікання змащуємо маслом. Шматочки картоплі викладаємо так, щоб вона утворювала квітку. Кожен шар картопляних пелюсток солимо, перчимо та присмачуємо тертим мускатним горіхом. Таким чином наповнюємо всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом. Випікаємо її в духовці, розігрітій до 220 градусів. Час приготування 35 – 40 хвилин для маленьких формочок, та близько 60 хвилин для великої.

Таку картопельку можна готувати як однією запіканкою, так і порційно — в жаростійких креманках чи формочках для кексів. Також ми розповідали, як дуже смачно запекти картоплю.