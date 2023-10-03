Стародавній рецепт: фантастично смачний гарнір зі звичайної картоплі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 925
Страва схожа на квітку троянди
Світова кулінарія знає чимало страв з картоплі. Багато хто любить звичайну смачно зварену картоплю, але наступний гарнір особливий.
Історія страви розпочалася ще в 1870 році — шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере придумав цю страву та присвятив її відомій куртизанці Анні Деліон. Гарнір схожий на квітку троянди. Це дуже вишукана страва всього з двох інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 400 грамів картоплі;
- 50 грамів розтопленого вершкового масла;
- чорний мелений перець;
- сіль;
- мускатний горіх.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо та чистимо картоплю. Перекладаємо її у каструлю з холодною водою. Додаємо до картоплі сіль та відправляємо каструлю на вогонь. Коли вода закипить, варимо ще 3 хвилини.
- Зливаємо воду та злегка охолоджуємо картоплю, щоб було зручно з нею працювати. Нарізаємо її тоненькими скибками.
- Форму для випікання змащуємо маслом. Шматочки картоплі викладаємо так, щоб вона утворювала квітку. Кожен шар картопляних пелюсток солимо, перчимо та присмачуємо тертим мускатним горіхом.
- Таким чином наповнюємо всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом. Випікаємо її в духовці, розігрітій до 220 градусів. Час приготування 35 – 40 хвилин для маленьких формочок, та близько 60 хвилин для великої.
Таку картопельку можна готувати як однією запіканкою, так і порційно — в жаростійких креманках чи формочках для кексів. Також ми розповідали, як дуже смачно запекти картоплю.