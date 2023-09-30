Такої ніжної картоплі ви ще не куштували: одна проста дія перетворить гарнір до невпізнаваності

Це змінить смак страви на краще

Ми розповідали, що додати до картопляного пюре, щоб воно вийшло в рази смачнішим. Тепер ділимось лайфхаком, який зробить гарнір значно ніжнішим за текстурою.

Ідеальна варена картопля відрізняється ніжністю, розсипчастістю та наявністю приємного смаку. Для такого результату потрібно схитрувати на заключному етапі готування, пише Pixelinform.

Коли ви вже зняли картоплю з вогню і вилили з каструлі воду, слід виконати одну дію. Робити це треба одразу. Каструлю зі звареною картоплею треба повернути на плиту і увімкнути максимальний вогонь. Трюк спрацює лише за виконання цієї умови.

Дно каструлі дуже швидко нагріється, ви почуєте шипіння. Як тільки воно припиниться, можна вимикати конфорку.

Так картопля буде позбавленою зайвої вологи. Гарантією неймовірної ніжності страви буде швидкість процедури. Крім того, гарнір вийде дуже апетитним, помірною розсипчастим

Ще одна хитрість

Коли пом’яли картоплю, не поспішайте перекладати її на тарілку. Додайте у посуд шматочок вершкового масла, подрібнений кріп, перемішайте і закрийте кришку. Через 7-8 хвилин ви будете мати справжній шедевр.

Така картопля буде в рази смачнішою. Також ми розповідали, як смачно приготувати гречку.