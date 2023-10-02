Ви могли цього не знати: як цукор допоможе приготувати саму хрустку запечену картоплю

Раз-два — і ваше хрускіт чують навіть сусіди

Запечена картопля – популярна у всьому світі страва. Його обожнюють за рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за ніжний смак усередині.

Приготувати запечену картоплю просто, проте не завжди вона виходить із хрусткою скоринкою. Разом із Shuba розповімо про хитрість, завдяки якій ви завжди будете ласувати приголомшливою стравою.

Як приготувати картоплю з хрусткою скоринкою

У це важко повірити, але вам допоможе цукор. Він витягне зайву вологу і картопля в духовці не пропариться, а запечеться. Саме цей продукт забезпечить картоплі хрумку золотисту скоринку.

Як правильно готувати запечену картоплю з цукром

Для початку помийте картоплю, наріжте її, перемішайте з цукром і залиште на 30 хвилин. Для смачної страви вам знадобиться на кожні 6 картоплин 1 столова ложка цукру.

Через півгодини помийте картоплю в невеликій кількості води, злегка обсушіть паперовим рушником і викладіть її на деко. Далі страву готуйте відповідно до вашого улюбленого рецепту. В результаті ви отримаєте настільки хрустку картоплю, що її аромат почують усі сусіди та прийдуть до вас у гості.

Рекомендуємо приготувати запечену картоплю за рецептом "Телеграфа". Вам сподобається страва за простоту приготування, а близьким за фантастичний смак.