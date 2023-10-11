Как сварить свеклу: хитрый быстрый способ, который не испортит кастрюлю

Мало кто хочет царапнуть со свеклой, но есть способ, который все значительно упростит

Свекла – отличный и известный ингредиент для многих блюд. Его часто варят для салатов.

Но готовится этот овощ очень долго и при этом часто портит кастрюлю. Кроме этого, после такого приготовления кухня часто наполняется неприятными ароматами. Но можно легко избежать этих проблем, если знать несколько уловок. О них рассказали на Pixelinform.

В первую очередь, корнеплоды нужно всегда класть в кипящую воду. Это ускорит процесс приготовления. Но кроме овоща, в кастрюлю нужно также положить корочку черного хлеба – она впитает лишний запах.

Есть еще одна кулинарная хитрость. Она заключается в том, что уже через 30 минут приготовления надо слить кипяток и налить в кастрюлю ледяную воду на 10 минут. Так корнеплод приготовится быстрее благодаря перепаду температур.

Есть и способ, который позволит не отчищать потом кастрюлю от свекловичных следов. Надо только положить чистый овощ в пакет, добавить соль. Затем выпустить из пакета воздух и завязать его. После этого овощ можно класть в кипящую воду.

Так процесс приготовления будет максимально быстрым и чистым. Также мы рассказывали, что сделать с "задохшейся" курицей.