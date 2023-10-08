Вкусный салат "из ничего": рецепт, который понравится всей семье
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Раз-два — и блюдо на столе
Если не знаете, из каких овощей сделать вкусный салат – свекла всегда пригодится. Ее сладковатый и насыщенный вкус знаком нам с детства: чего стоит только сельдь под "Шубой".
"ТСН" делится рецептом вкусного и полезного блюда — салата из сельди. Для него вам не понадобятся дорогие продукты — все, что нужно, есть в холодильнике. Самое сложное здесь — это запечь или отварить свеклу. Попробуем?
Как приготовить салат из свеклы
Ингредиенты:
- свекла отварная — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу предварительно отварите или запеките в духовке.
- Лук помойте, очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте к нему яблочный уксус и сахар, все перемешайте и оставьте промариноваться на 15 минут. Через указанное время слейте маринад.
- Свеклу натрите на терку по-корейски, добавьте пропущенный через пресс чеснок, молотый кориандр, лимонный сок, посолите, влейте растительное масло и добавьте маринованный лук.
- Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.
Рекомендуем также приготовить салат со свеклой, куриным филе и сыром по рецепту "Телеграфа". Он идеально подойдет как для обеда, так и для ужина или перекуса на работе.