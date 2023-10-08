Вкусный салат "из ничего": рецепт, который понравится всей семье

Раз-два — и блюдо на столе

Если не знаете, из каких овощей сделать вкусный салат – свекла всегда пригодится. Ее сладковатый и насыщенный вкус знаком нам с детства: чего стоит только сельдь под "Шубой".

"ТСН" делится рецептом вкусного и полезного блюда — салата из сельди. Для него вам не понадобятся дорогие продукты — все, что нужно, есть в холодильнике. Самое сложное здесь — это запечь или отварить свеклу. Попробуем?

Как приготовить салат из свеклы

Ингредиенты:

свекла отварная — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу предварительно отварите или запеките в духовке. Лук помойте, очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте к нему яблочный уксус и сахар, все перемешайте и оставьте промариноваться на 15 минут. Через указанное время слейте маринад. Свеклу натрите на терку по-корейски, добавьте пропущенный через пресс чеснок, молотый кориандр, лимонный сок, посолите, влейте растительное масло и добавьте маринованный лук. Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Рекомендуем также приготовить салат со свеклой, куриным филе и сыром по рецепту "Телеграфа". Он идеально подойдет как для обеда, так и для ужина или перекуса на работе.