Смачний салат "з нічого": рецепт, який сподобається всій родині
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Раз-два — і блюдо на столі
Якщо не знаєте, з яких овочів зробити смачний салат — буряк завжди стане в нагоді. Її солодкуватий і насичений смак знайомий нам з дитинства: чого вартий тільки оселедець під "Шубою".
"ТСН" ділиться рецептом смачної та корисної страви — салату з оселедця. Для нього вам не знадобляться дорогі продукти – все, що потрібно, є у холодильнику. Найскладніше тут — це запекти або відварити буряки. Спробуємо?
Як приготувати салат з буряка
Інгредієнти:
- буряк відварений — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Буряк попередньо відваріть або запікайте у духовці.
- Цибулю помийте, очистьте і наріжте тонкими півкільцями. Додайте до нього яблучний оцет і цукор, перемішайте все і залиште промаринуватися на 15 хвилин. Через вказаний час злийте маринад.
- Буряк натріть на тертку по-корейськи, додайте пропущений через прес часник, мелений коріандр, лимонний сік, посоліть, влийте олію і додайте цибулю.
- Все ретельно перемішайте та подавайте на стіл.
Рекомендуємо також приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром за рецептом "Телеграфа". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері чи перекушування на роботі.