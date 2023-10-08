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Смачний салат "з нічого": рецепт, який сподобається всій родині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно проста у приготуванні страва
Неймовірно проста у приготуванні страва. Фото http://smach.com.ua/

Раз-два — і блюдо на столі

Якщо не знаєте, з яких овочів зробити смачний салат — буряк завжди стане в нагоді. Її солодкуватий і насичений смак знайомий нам з дитинства: чого вартий тільки оселедець під "Шубою".

"ТСН" ділиться рецептом смачної та корисної страви — салату з оселедця. Для нього вам не знадобляться дорогі продукти – все, що потрібно, є у холодильнику. Найскладніше тут — це запекти або відварити буряки. Спробуємо?

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

  • буряк відварений — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • коріандр мелений — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Буряк попередньо відваріть або запікайте у духовці.
  2. Цибулю помийте, очистьте і наріжте тонкими півкільцями. Додайте до нього яблучний оцет і цукор, перемішайте все і залиште промаринуватися на 15 хвилин. Через вказаний час злийте маринад.
  3. Буряк натріть на тертку по-корейськи, додайте пропущений через прес часник, мелений коріандр, лимонний сік, посоліть, влийте олію і додайте цибулю.
  4. Все ретельно перемішайте та подавайте на стіл.

Рекомендуємо також приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром за рецептом "Телеграфа". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері чи перекушування на роботі.

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