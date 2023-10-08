Смачний салат "з нічого": рецепт, який сподобається всій родині

Раз-два — і блюдо на столі

Якщо не знаєте, з яких овочів зробити смачний салат — буряк завжди стане в нагоді. Її солодкуватий і насичений смак знайомий нам з дитинства: чого вартий тільки оселедець під "Шубою".

"ТСН" ділиться рецептом смачної та корисної страви — салату з оселедця. Для нього вам не знадобляться дорогі продукти – все, що потрібно, є у холодильнику. Найскладніше тут — це запекти або відварити буряки. Спробуємо?

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

буряк відварений — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк попередньо відваріть або запікайте у духовці. Цибулю помийте, очистьте і наріжте тонкими півкільцями. Додайте до нього яблучний оцет і цукор, перемішайте все і залиште промаринуватися на 15 хвилин. Через вказаний час злийте маринад. Буряк натріть на тертку по-корейськи, додайте пропущений через прес часник, мелений коріандр, лимонний сік, посоліть, влийте олію і додайте цибулю. Все ретельно перемішайте та подавайте на стіл.

Рекомендуємо також приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром за рецептом "Телеграфа". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері чи перекушування на роботі.