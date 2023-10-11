Як зварити буряк: хитрий швидкий спосіб, що не зіпсує каструлю

Мало хто хоче панькатися з буряком, але є спосіб, який все значно спростить

Буряк – відмінний та відомий інгредієнт для багатьох страв. Його часто варять для салатів.

Але готується цей овоч дуже довго, і при цьому часто псує каструлю. Крім цього, після такого приготування кухня часто повниться неприємними ароматами. Але можна легко уникнути цих проблем, якщо знати кілька хитрощів. Про них розповіли на Pixelinform.

У першу чергу, коренеплоди треба завжди класти в киплячу воду. Це прискорить процес приготування. Але крім овоча, у каструлю потрібно також покласти скоринку чорного хліба — вона вбере зайвий запах.

Є ще одна кулінарна хитрість. Вона полягає у тому, що вже через 30 хвилин приготування треба злити окріп і налити в каструлю крижану воду на 10 хвилин.Так коренеплід приготується швидше — завдяки перепаду температур.

Є і спосіб, який дозволить не відчищати потім каструлю від бурякових слідів. Треба лише покласти чистий овоч у пакет, додати сіль. Потім випустити з пакета повітря і зав’язати його. Після цього овоч можна класти в киплячу воду.

Так процес приготування буде максимально швидким і "чистим". Також ми розповідали, що зробити з куркою, яка "задихнулась".