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Проверенные способы, что сэкономят вам деньги: что делать, если курятина "задохнулась"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Курятину все еще можно спасти
Курятину все еще можно спасти. Фото Файные рецепты

Как устранить неприятный запах куриного мяса

Мы рассказывали, какую часть курицы покупать выгоднее. Представим ситуацию – вы купили больше мяса, чем можете съесть за раз, оставили его в холодильнике в полиэтиленовой упаковке и вовремя не приготовили.

Через день-два курица еще не испортится, но уже может появиться неприятный запах. Есть несколько способов, которые помогут избавиться от этого запаха. О них рассказали на Ukr.Media.

Как устранить неприятный запах куриного мяса

Это обязательно сделать, прежде чем вы начали готовить. Хоть мясо и не испортилось, но блюдо, приготовленное из него, будет иметь довольно сомнительный вкус и аромат. Устранить его можно несколькими способами.

Помогут:

  • горчица
  • винный уксус или красное сухое вино
  • гранатовый соус или свежий сок граната
  • марганцовка
  • лимон
  • специи и пряные травы с сильным ароматом
  • древесный уголь
  • сухая аптечная ромашка
  • соль и сахарный песок
  • чеснок

Важно – если мясо все-таки испортилось, не стоит пытаться его "реанимировать". Вы избавите его от неприятного запаха, а вот опасности — нет.

Как спасти "задыхающуюся курятину": алгоритм действий

Прежде всего, промойте курицу в проточной холодной воде. Из тушки удалите жир – именно он может быть источником запаха. Мойте тщательно, но аккуратно, чтобы не было брызг – они легко разнесут бактерии из мяса по всей кухне.

Нарежьте курицу на куски и на несколько часов замочите в слабом растворе марганцовки. Спасет также холодная соленая вода – в ней мясо замачивают на 3-4 часа: на 1 литр воды нужно добавить 2 столовые ложки с горкой большой поваренной соли.

Также кулинары советуют положить мясо в отвар аптечной ромашки. Для него столовую ложку ромашки заваривают стаканом кипятка, затем отвар разводят в литре холодной воды.

Чтобы использовать горчицу, смажьте ею каждый кусок со всех сторон. Сложите их в миску, накройте пленкой и поместите в холодильник.

Также можно натереть куриное мясо смесью сахара и соли. Поможет и чеснок – нарежьте зубчики и нашпигуйте ими курятину, добавляя соль.

Еще один технологический прием, который поможет избавиться от неприятного запаха — маринование. Мы делились интересным маринадом для курятины.

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#Мясо #Курятина #Лайфхак