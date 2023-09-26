Проверенные способы, что сэкономят вам деньги: что делать, если курятина "задохнулась"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как устранить неприятный запах куриного мяса
Мы рассказывали, какую часть курицы покупать выгоднее. Представим ситуацию – вы купили больше мяса, чем можете съесть за раз, оставили его в холодильнике в полиэтиленовой упаковке и вовремя не приготовили.
Через день-два курица еще не испортится, но уже может появиться неприятный запах. Есть несколько способов, которые помогут избавиться от этого запаха. О них рассказали на Ukr.Media.
Как устранить неприятный запах куриного мяса
Это обязательно сделать, прежде чем вы начали готовить. Хоть мясо и не испортилось, но блюдо, приготовленное из него, будет иметь довольно сомнительный вкус и аромат. Устранить его можно несколькими способами.
Помогут:
- горчица
- винный уксус или красное сухое вино
- гранатовый соус или свежий сок граната
- марганцовка
- лимон
- специи и пряные травы с сильным ароматом
- древесный уголь
- сухая аптечная ромашка
- соль и сахарный песок
- чеснок
Важно – если мясо все-таки испортилось, не стоит пытаться его "реанимировать". Вы избавите его от неприятного запаха, а вот опасности — нет.
Как спасти "задыхающуюся курятину": алгоритм действий
Прежде всего, промойте курицу в проточной холодной воде. Из тушки удалите жир – именно он может быть источником запаха. Мойте тщательно, но аккуратно, чтобы не было брызг – они легко разнесут бактерии из мяса по всей кухне.
Нарежьте курицу на куски и на несколько часов замочите в слабом растворе марганцовки. Спасет также холодная соленая вода – в ней мясо замачивают на 3-4 часа: на 1 литр воды нужно добавить 2 столовые ложки с горкой большой поваренной соли.
Также кулинары советуют положить мясо в отвар аптечной ромашки. Для него столовую ложку ромашки заваривают стаканом кипятка, затем отвар разводят в литре холодной воды.
Чтобы использовать горчицу, смажьте ею каждый кусок со всех сторон. Сложите их в миску, накройте пленкой и поместите в холодильник.
Также можно натереть куриное мясо смесью сахара и соли. Поможет и чеснок – нарежьте зубчики и нашпигуйте ими курятину, добавляя соль.
Еще один технологический прием, который поможет избавиться от неприятного запаха — маринование. Мы делились интересным маринадом для курятины.