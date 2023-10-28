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Вы забудете о пицце: бюджетное блюдо, которое исчезнет за минуту

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От таких горячих бутербродов никто не откажется
От таких горячих бутербродов никто не откажется. Фото 24 канал

Прекрасный вариант перекуса, если у вас остался засыхающий хлеб

Все любят домашнюю пиццу. Но следующий рецепт переплюнет даже ее по простоте и вкусу.

На Ukr.Media рассказали, что делать, если у вас осталось несколько черствеющих ломтиков хлеба. Мало кто знает, но именно из такого хлеба выходят самые вкусные бутерброды. Вам понадобится всего несколько минут на приготовление.

Ингредиенты:

  • Хлеб — 6 ломтиков;
  • Яйца – 4 шт.;
  • Сметана — 150 мл;
  • Ветчина — 200 г;
  • Сыр – 250 г;
  • Сливочное масло – 30 г;
  • Орегано – 1/4 ч. л.;
  • Соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем хлеб на 6 ломтиков. В несколько слоев распределяем между ними сыр и ветчину. Включаем духовку, чтобы разогревалась.
  2. Берем отдельную миску и сбиваем в ней яйца со сметаной. Туда же добавляем специи и соль.
  3. Каждый бутерброд щедро обмачиваем в заливке. Выкладываем их сразу на противень, застеленный пергаментом.
  4. Сверху каждого бутерброда выкладываем по кусочку сливочного масла и присыпаем тертым сыром. Запекаем в течение 10-15 минут в предварительно разогретой до 190 градусов духовке.

Бутерброды готовятся просто мгновенно. Выходит очень вкусно, сразу можно делать и двойную, и нужную порцию. Также мы рассказывали, как быстро приготовить ленивые пельмени.

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#Рецепт #Хлеб #Бутерброды