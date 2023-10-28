Вы забудете о пицце: бюджетное блюдо, которое исчезнет за минуту

Прекрасный вариант перекуса, если у вас остался засыхающий хлеб

Все любят домашнюю пиццу. Но следующий рецепт переплюнет даже ее по простоте и вкусу.

На Ukr.Media рассказали, что делать, если у вас осталось несколько черствеющих ломтиков хлеба. Мало кто знает, но именно из такого хлеба выходят самые вкусные бутерброды. Вам понадобится всего несколько минут на приготовление.

Ингредиенты:

Хлеб — 6 ломтиков;

Яйца – 4 шт.;

Сметана — 150 мл;

Ветчина — 200 г;

Сыр – 250 г;

Сливочное масло – 30 г;

Орегано – 1/4 ч. л.;

Соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Нарезаем хлеб на 6 ломтиков. В несколько слоев распределяем между ними сыр и ветчину. Включаем духовку, чтобы разогревалась. Берем отдельную миску и сбиваем в ней яйца со сметаной. Туда же добавляем специи и соль. Каждый бутерброд щедро обмачиваем в заливке. Выкладываем их сразу на противень, застеленный пергаментом. Сверху каждого бутерброда выкладываем по кусочку сливочного масла и присыпаем тертым сыром. Запекаем в течение 10-15 минут в предварительно разогретой до 190 градусов духовке.

Бутерброды готовятся просто мгновенно. Выходит очень вкусно, сразу можно делать и двойную, и нужную порцию. Также мы рассказывали, как быстро приготовить ленивые пельмени.