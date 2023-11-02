Тыквенное солнышко в тарелке: на этот пирог набросятся сразу, как подадите

Блюдо опустеет до того, как пирог остынет

В осеннюю пору тыква — поистине королева кухни. Мы готовим из нее фантастическую выпечку, необычные супы и даже ароматный хлеб.

Shuba сегодня предлагает потрясающий тыквенный пирог с орехами. Он получается настолько вкусным, что понравится даже самым ярым противникам тыквы. Для его приготовления лучше всего использовать мускатную тыкву: из-за высокого содержания сахара она идеальна для десертов.

Как приготовить тыквенный пирог с орехами

Ингредиенты на форму для выпечки 32 см:

мука пшеничная — 260 г;

сахар — 30 г;

холодная вода — 70 мл;

водка — 1 ст. л.;

соль — 0.4 ч. л.

Для крема:

пюре тыквенное — 450 г;

сгущенное молоко — 150 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 50 г;

соль — 0.6 ч. л.;

корица молотая — 1/2 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1/4 ч. л.;

грецкие орехи очищенные — 70 г.

Способ приготовления:

Тыкву помойте, нарежьте большими кусками, выложите на противень, накройте сверху фольгой и запекайте час при 200°С. Муку просейте через сито, вместе с сахаром, нарезанным кусками охлажденным сливочным маслом и солью взбейте блендером или протрите вручную. В полученную массу добавьте водку, прохладную воду, замесите тесто и поставьте его в холодильник в час. Очищенную тыкву взбейте блендером, 450 г пюре смешайте с корицей, сгущенкой и мускатным орехом. В яйцах отделите белок от желтка. Желтки взбейте с половиной сахара. Вторую половину сахара взбейте с белками до жестких пиков. Постепенно вмешайте в тыквенное пюре сначала желтки, а затем белки. Грецкие орехи измельчите на средние кусочки. Духовку разогрейте до 180°С, смажьте форму для выпечки. Тесто раскатайте тонким слоем примерно 4-5 мм, выложите в форму и обрежьте все лишние кусочки. На тесто выложите грецкие орехи, сверху — тыквенный крем. Отправьте пирог в духовку на 35-40 минут в режиме нижнего прогрева духовки.

Рекомендуем также приготовить тыквенный пирог по рецепту "Телеграфа". Он получится невероятно вкусным.