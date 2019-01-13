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Щедрая кутья 2019: гадание, обряд и традиции приготовления, рецепты

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Щедрая кутья 2019: гадание, обряд и традиции приготовления, рецепты
21:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Обряд приготовления кутьи был священным, и готовилась она глубокой ночью с 13 на 14 января.

Самая старшая женщина в доме ровно в полночь приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из колодца. Крупу и воду оставляли стоять на столе, пока не истопится печь, и никто до них не дотрагивался, чтобы не отпугнуть добрых духов.

Вся семья садилась за стол, и старшая женщина, размешивая кашу, произносила при этом специальные приговоры, чтобы нечистая сила не испортила обрядовую кашу: "Сеяли, растили гречу все лето; уродилась каша греча и крупна, и румяна. Будет славная каша на радость всем". После этого домочадцы вставали из-за стола, а хозяйка с поклоном ставила кашу в печь. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали.

На кутье гадали:

  • Если каша вылезала за пределы горшка – быть беде;
  • Если горшок с кутьей лопнул – к несчастью;
  • Если кутья получилась румяная и разваренная – это к счастью и благополучию в семье;
  • Если кутья мелкая и бледная – к горю и болезням.
  • Если горшок с готовой кашей получался полным, каша – наваристой, то ожидали счастливый год, а кашу съедали утром. Если каша вылезала или горшок трескался, тогда ждали чего-то плохого, а кашу выбрасывали в реку.

Традиционная кутья

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной крупы
  • 150 г сливок
  • 150 г мака
  • 100 г очищенных орехов
  • 100 г изюма
  • ваниль
  • сахар
  • мед

Приготовление:

Крупу сварите до мягкости в течение 2 часов, процедите, охладите. Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Кутья с кагором

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 2 ст. л. меда
  • 150 г изюма
  • 150 г орехов
  • 100 г кураги
  • 1 ст. л. кагора
  • мята

Приготовление:

Изюм и курагу заливаем кипятком и оставляем на 15 минут. Затем воду сливаем. Рис отвариваем, заправляем мёдом и вином, добавляем порезанную курагу, изюм, измельченные орехи и все перемешиваем и украшаем листочками мяты.

Кутья с ликером

Ингредиенты:

  • 400 г пшеницы
  • 200 г мака
  • 100 г орехов
  • 150 г сухофруктов любых
  • 100 г меда
  • 1 ст. л ликера
  • 50 г сушеных яблок и груш

Приготовление:

Первым делом готовим узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа. Отварите пшеницу до готовности. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. И теперь добавьте ложку ликера.

Кутья со сливками

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы
  • 100 г мака
  • 100 г орехов любых
  • 100 г изюма
  • 2 ст. л. меда
  • 100 г кураги
  • 80-100 г сливок

Приготовление:

Перловку заливаем водой и варим. Когда будет готова, вливаем в нее сливки и провариваем еще 2 минуты, пока зерно не впитает их. Варим еще около часа. Мак заливаем кипятком, а затем разминаем в ступке. Измельчаем орехи и курагу. После этого смешиваем все ингредиенты, добавляем мед.

Рисовая кутья

Ингредиенты:

  • 1 ст. риса
  • 100 г миндаля
  • 100 г изюма
  • 50 г мака
  • 100 г меда

Приготовление:

Стакан риса залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой и варить: 3 минуты на сильном огне, затем 6 — на среднем и опять 3 — на маленьком. После того как рис снимете с огня, еще 15 минут не открывать крышку, давая рису настояться на пару. Пока рис остывает, ошпарить ядра миндаля, очистить от шелухи и мелко порубить. Изюм залить кипятком. Минут через 5 слить. Мак запарить. После того, как мак полностью остынет, его нужно перетереть. Перемешать перетертый мак, изюм, орехи с готовым рисом, заправить жидким медом. Если мед у вас слишком густой, просто подогреть его на паровой бане. Все перемешать.

Кутья с молоком

Ингредиенты:

  • 400 г пшеницы
  • 750 г молока
  • 50 г меда
  • 50 г мака
  • 200 г сухофруктов

Приготовление:

Зерна пшеницы замачиваем в холодной воде на 3-4 часа. Затем заливаем его молоком и варим до готовности. В готовую кашу добавляем мед, мак и сухофрукты.

Традиции приготовления кутьи на Старый Новый год

  1. Когда варят кутью, в доме должно быть тихо и спокойно.
  2. Пшеницу берут самую лучшую, а воду – чистую.
  3. Правильная кутья состоит из 3 составляющих: основы, заправки и добавок.
  4. Чтобы крупа не пригорела используйте толстодонную посуду для варки, а лучше – чугунную.
  5. Соединив все компоненты, их нужно прогреть 10 минут, лучше всего – в глиняных горшках.
  6. Густую кутью разбавьте кипяченной охлажденной водой, отваром из крупы или узваром.
  7. Кашу долго не храните, поскольку мед может забродить. По этой же причине не рекомендуется класть свежие фрукты. Лучше добавляйте мед непосредственно перед подачей.
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