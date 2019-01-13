Щедрая кутья 2019: гадание, обряд и традиции приготовления, рецепты

Обряд приготовления кутьи был священным, и готовилась она глубокой ночью с 13 на 14 января.

Самая старшая женщина в доме ровно в полночь приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из колодца. Крупу и воду оставляли стоять на столе, пока не истопится печь, и никто до них не дотрагивался, чтобы не отпугнуть добрых духов.

Вся семья садилась за стол, и старшая женщина, размешивая кашу, произносила при этом специальные приговоры, чтобы нечистая сила не испортила обрядовую кашу: "Сеяли, растили гречу все лето; уродилась каша греча и крупна, и румяна. Будет славная каша на радость всем". После этого домочадцы вставали из-за стола, а хозяйка с поклоном ставила кашу в печь. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали.

На кутье гадали:

Если каша вылезала за пределы горшка – быть беде;

Если горшок с кутьей лопнул – к несчастью;

Если кутья получилась румяная и разваренная – это к счастью и благополучию в семье;

Если кутья мелкая и бледная – к горю и болезням.

Если горшок с готовой кашей получался полным, каша – наваристой, то ожидали счастливый год, а кашу съедали утром. Если каша вылезала или горшок трескался, тогда ждали чего-то плохого, а кашу выбрасывали в реку.

Традиционная кутья

Ингредиенты:

300 г пшеничной крупы

150 г сливок

150 г мака

100 г очищенных орехов

100 г изюма

ваниль

сахар

мед

Приготовление:

Крупу сварите до мягкости в течение 2 часов, процедите, охладите. Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Кутья с кагором

Ингредиенты:

200 г риса

2 ст. л. меда

150 г изюма

150 г орехов

100 г кураги

1 ст. л. кагора

мята

Приготовление:

Изюм и курагу заливаем кипятком и оставляем на 15 минут. Затем воду сливаем. Рис отвариваем, заправляем мёдом и вином, добавляем порезанную курагу, изюм, измельченные орехи и все перемешиваем и украшаем листочками мяты.

Кутья с ликером

Ингредиенты:

400 г пшеницы

200 г мака

100 г орехов

150 г сухофруктов любых

100 г меда

1 ст. л ликера

50 г сушеных яблок и груш

Приготовление:

Первым делом готовим узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа. Отварите пшеницу до готовности. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. И теперь добавьте ложку ликера.

Кутья со сливками

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

100 г мака

100 г орехов любых

100 г изюма

2 ст. л. меда

100 г кураги

80-100 г сливок

Приготовление:

Перловку заливаем водой и варим. Когда будет готова, вливаем в нее сливки и провариваем еще 2 минуты, пока зерно не впитает их. Варим еще около часа. Мак заливаем кипятком, а затем разминаем в ступке. Измельчаем орехи и курагу. После этого смешиваем все ингредиенты, добавляем мед.

Рисовая кутья

Ингредиенты:

1 ст. риса

100 г миндаля

100 г изюма

50 г мака

100 г меда

Приготовление:

Стакан риса залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой и варить: 3 минуты на сильном огне, затем 6 — на среднем и опять 3 — на маленьком. После того как рис снимете с огня, еще 15 минут не открывать крышку, давая рису настояться на пару. Пока рис остывает, ошпарить ядра миндаля, очистить от шелухи и мелко порубить. Изюм залить кипятком. Минут через 5 слить. Мак запарить. После того, как мак полностью остынет, его нужно перетереть. Перемешать перетертый мак, изюм, орехи с готовым рисом, заправить жидким медом. Если мед у вас слишком густой, просто подогреть его на паровой бане. Все перемешать.

Кутья с молоком

Ингредиенты:

400 г пшеницы

750 г молока

50 г меда

50 г мака

200 г сухофруктов

Приготовление:

Зерна пшеницы замачиваем в холодной воде на 3-4 часа. Затем заливаем его молоком и варим до готовности. В готовую кашу добавляем мед, мак и сухофрукты.

Традиции приготовления кутьи на Старый Новый год