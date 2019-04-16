Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке

Если вы любите картошку и все, что с ней связано, то котлеты вам очень понравятся. Так как они запекаются в духовке, то на них образуется аппетитная хрустящая корочка, а что может быть вкуснее?
Картофель является самым распространенным продуктом питания. На наших столах он появляется практически ежедневно: в различных супах или салатах, отварным, тушеным, жареным, запеченным, фаршированным или превращенным в пюре.
Предлагаю картофельные котлеты в духовке. Попробуйте, может быть, этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.
Ингредиенты
Приготовление
1 Очищенную картошку заливаем холодной водой и отвариваем до мягкости. Когда картошка закипит, подсаливаем воду.
2 Из готовой картошки делаем пюре. Для этого картофелемялкой разминаем картошку.
3 Нарезанные кубиками лук и чеснок выкладываем на сковородку с разогретым маслом.
4 Обжариваем овощи до румяного цвета.
5 К картофельному пюре добавляем немного остывший лук с чесноком, получившуюся массу перемешиваем.
6 Добавляем яйцо и снова перемешиваем.
7 Чтобы слепить котлеты, добавляем немного муки.
8 Придаем форму котлетам и обваливаем их в панировочных сухарях.
9 Выкладываем котлеты в форму для запекания, можно выстелить ее пекарской бумагой.
10 Запекаем картофельные котлеты в духовке 20-25 минут, выставив температуру на 180-200 градусов.
Приятного аппетита!