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Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке

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Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
07:45 Сегодня Телеграф

Блюда из картошки могут быть самыми разнообразными, такие котлеты как нельзя лучше впишутся в ваше меню.

Если вы любите картошку и все, что с ней связано, то котлеты вам очень понравятся. Так как они запекаются в духовке, то на них образуется аппетитная хрустящая корочка, а что может быть вкуснее?

Картофель является самым распространенным продуктом питания. На наших столах он появляется практически ежедневно: в различных супах или салатах, отварным, тушеным, жареным, запеченным, фаршированным или превращенным в пюре.

Предлагаю картофельные котлеты в духовке. Попробуйте, может быть, этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Ингредиенты

  • Картофель - 500 г
  • Мука - 2 ст. л.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Масло растительное - 0,5 ч. л.
  • Сухари панировочные - 3 ст. л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - 1 ч. л.

Приготовление

1 Очищенную картошку заливаем холодной водой и отвариваем до мягкости. Когда картошка закипит, подсаливаем воду.

2 Из готовой картошки делаем пюре. Для этого картофелемялкой разминаем картошку.

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3 Нарезанные кубиками лук и чеснок выкладываем на сковородку с разогретым маслом.

4 Обжариваем овощи до румяного цвета.

5 К картофельному пюре добавляем немного остывший лук с чесноком, получившуюся массу перемешиваем.

6 Добавляем яйцо и снова перемешиваем.

7 Чтобы слепить котлеты, добавляем немного муки.

8 Придаем форму котлетам и обваливаем их в панировочных сухарях.

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9 Выкладываем котлеты в форму для запекания, можно выстелить ее пекарской бумагой.

10 Запекаем картофельные котлеты в духовке 20-25 минут, выставив температуру на 180-200 градусов.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Великий пост, Постные блюда, Котлеты, Вкусные рецепты, Блюда с картошки, Картофельные котлеты в духовке.
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