Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке

Блюда из картошки могут быть самыми разнообразными, такие котлеты как нельзя лучше впишутся в ваше меню.

Если вы любите картошку и все, что с ней связано, то котлеты вам очень понравятся. Так как они запекаются в духовке, то на них образуется аппетитная хрустящая корочка, а что может быть вкуснее?

Картофель является самым распространенным продуктом питания. На наших столах он появляется практически ежедневно: в различных супах или салатах, отварным, тушеным, жареным, запеченным, фаршированным или превращенным в пюре.

Предлагаю картофельные котлеты в духовке. Попробуйте, может быть, этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Ингредиенты

Картофель - 500 г

Мука - 2 ст. л.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Масло растительное - 0,5 ч. л.

Сухари панировочные - 3 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Соль - 1 ч. л.

Приготовление

1 Очищенную картошку заливаем холодной водой и отвариваем до мягкости. Когда картошка закипит, подсаливаем воду.

2 Из готовой картошки делаем пюре. Для этого картофелемялкой разминаем картошку.

3 Нарезанные кубиками лук и чеснок выкладываем на сковородку с разогретым маслом.

4 Обжариваем овощи до румяного цвета.

5 К картофельному пюре добавляем немного остывший лук с чесноком, получившуюся массу перемешиваем.

6 Добавляем яйцо и снова перемешиваем.

7 Чтобы слепить котлеты, добавляем немного муки.

8 Придаем форму котлетам и обваливаем их в панировочных сухарях.

9 Выкладываем котлеты в форму для запекания, можно выстелить ее пекарской бумагой.

10 Запекаем картофельные котлеты в духовке 20-25 минут, выставив температуру на 180-200 градусов.

Приятного аппетита!