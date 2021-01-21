Новый рецепт десерта от Лизы Глинской: шоколадный торт "Вулкан" (видео)

Королева десертов Лиза Глинская не перестает удивлять поклонников своего кулинарного творчества и в этот раз выложила видеоурок, в котором по пунктам рассказала, как приготовить вкусный торт под названием "Вулкан". Десерт состоит из шоколадного бисквита и заварного крема.

"То ли шоколадный торт, то ли пирог... "Вулкан"! Своим названием он обязан не только внешнему виду, но и "взрывному" вкусу. Обязательно попробуйте этот простой и вкусный рецепт", - поделилась Глинская.

Торт "Вулкан"

Шоколадный бисквит:

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

100 г черного шоколада

80 г сметаны (3,5 ст. л. с горкой)

80 г яиц (1,5 шт.)

80 мл кипятка (4 ст. л.)

70 г сливочного масла (жирность 82%)

4 г разрыхлителя (1 ч. л.)

4 г соды (1/3 ч. л.)

30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой)

Приготовьте бисквит.

1. Включите духовку на 170С с обдувом.

2. Растопите шоколад со сливочным маслом.

3. Взбейте яйца с сахаром и сметаной, добавьте растопленный шоколад со сливочным маслом, перемешайте.

4. Смешайте муку, какао-порошок, соду и разрыхлитель, отправьте сухую часть через сито к жидким ингредиентам. Перемешайте до однородности.

5. Добавьте кипяток и снова вымешайте.

Ванильный заварной крем:

400 мл молока (1,6 стакана объемом 250 мл)

60 г желтков (3 шт.)

80 г сахара (3, 5 ст. л. с горкой)

20 г кукурузного крахмала (2 ч. л. с горкой)

20 г муки (2 ч. л. с горкой)

30 г сливочного масла

1/2 стручка ванили

Приготовьте крем.

1. Достаньте из стручка ванильную "икру", отправьте в молоко, прогрейте.

2. Смешайте желтки с сахаром, мукой, крахмалом.

3. Добавьте к желткам 1/3 часть прогретого молока с ванилью, перемешайте и перелейте в сотейник к молоку.

4. Доведите до кипения при постоянном помешивании, дайте покипеть 30-40 секунд.

5. Добавьте сливочное масло, перемешайте.

6. Переложите в кондитерский мешок.

Соберите торт.

1. Выложите на дно формы (диаметр 22 см) пергамент, размягченным сливочным маслом промажьте борта.

2. Выложите в форму тесто, равномерно распределите.

3. Выложите в центр теста крем, разгладьте верх.

4. Отправьте выпекаться на 30-35 минут.

5. Дайте остыть и достаньте из формы.

Для декора:

100 г черного шоколада

80 г грецких орехов (3 ст. л., обжаренных)

15 мл растительного масла (3 ч. л.)

Приготовьте декор.

Растопите шоколад с растительным маслом, добавьте орехи, перемешайте.

Задекорируйте торт.

Выложите по краям торта орехи в шоколаде.

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