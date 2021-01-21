Новый рецепт десерта от Лизы Глинской: шоколадный торт "Вулкан" (видео)

Королева десертов Лиза Глинская не перестает удивлять поклонников своего кулинарного творчества и в этот раз выложила видеоурок, в котором по пунктам рассказала, как приготовить вкусный торт под названием "Вулкан". Десерт состоит из шоколадного бисквита и заварного крема.
"То ли шоколадный торт, то ли пирог... "Вулкан"! Своим названием он обязан не только внешнему виду, но и "взрывному" вкусу. Обязательно попробуйте этот простой и вкусный рецепт", - поделилась Глинская.
Торт "Вулкан"
Шоколадный бисквит:
Приготовьте бисквит.
1. Включите духовку на 170С с обдувом.
2. Растопите шоколад со сливочным маслом.
3. Взбейте яйца с сахаром и сметаной, добавьте растопленный шоколад со сливочным маслом, перемешайте.
4. Смешайте муку, какао-порошок, соду и разрыхлитель, отправьте сухую часть через сито к жидким ингредиентам. Перемешайте до однородности.
5. Добавьте кипяток и снова вымешайте.
Ванильный заварной крем:
Приготовьте крем.
1. Достаньте из стручка ванильную "икру", отправьте в молоко, прогрейте.
2. Смешайте желтки с сахаром, мукой, крахмалом.
3. Добавьте к желткам 1/3 часть прогретого молока с ванилью, перемешайте и перелейте в сотейник к молоку.
4. Доведите до кипения при постоянном помешивании, дайте покипеть 30-40 секунд.
5. Добавьте сливочное масло, перемешайте.
6. Переложите в кондитерский мешок.
Соберите торт.
1. Выложите на дно формы (диаметр 22 см) пергамент, размягченным сливочным маслом промажьте борта.
2. Выложите в форму тесто, равномерно распределите.
3. Выложите в центр теста крем, разгладьте верх.
4. Отправьте выпекаться на 30-35 минут.
5. Дайте остыть и достаньте из формы.
Для декора:
Приготовьте декор.
Растопите шоколад с растительным маслом, добавьте орехи, перемешайте.
Задекорируйте торт.
Выложите по краям торта орехи в шоколаде.
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