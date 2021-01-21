Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)

Новый рецепт десерта от Лизы Глинской: шоколадный торт "Вулкан" (видео)

Новый рецепт десерта от Лизы Глинской: шоколадный торт "Вулкан" (видео)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Королева десертов Лиза Глинская не перестает удивлять поклонников своего кулинарного творчества  и в этот раз выложила видеоурок, в котором по пунктам рассказала, как приготовить вкусный торт под названием "Вулкан". Десерт состоит из шоколадного бисквита и заварного крема.

"То ли шоколадный торт, то ли пирог... "Вулкан"! Своим названием он обязан не только внешнему виду, но и "взрывному" вкусу. Обязательно попробуйте этот простой и вкусный рецепт", - поделилась Глинская.

Торт "Вулкан"

Шоколадный бисквит:

  • 150 г муки (6 ст. л. с горкой)
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
  • 100 г черного шоколада
  • 80 г сметаны (3,5 ст. л. с горкой)
  • 80 г яиц (1,5 шт.)
  • 80 мл кипятка (4 ст. л.)
  • 70 г сливочного масла (жирность 82%)
  • 4 г разрыхлителя (1 ч. л.)
  • 4 г соды (1/3 ч. л.)
  • 30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой)

Приготовьте бисквит.

Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейков
Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейковЧитать полностью

1. Включите духовку на 170С с обдувом.

2. Растопите шоколад со сливочным маслом.

3. Взбейте яйца с сахаром и сметаной, добавьте растопленный шоколад со сливочным маслом, перемешайте.

4. Смешайте муку, какао-порошок, соду и разрыхлитель, отправьте сухую часть через сито к жидким ингредиентам. Перемешайте до однородности.

5. Добавьте кипяток и снова вымешайте.

Ванильный заварной крем:

  • 400 мл молока (1,6 стакана объемом 250 мл)
  • 60 г желтков (3 шт.)
  • 80 г сахара (3, 5 ст. л. с горкой)
  • 20 г кукурузного крахмала (2 ч. л. с горкой)
  • 20 г муки (2 ч. л. с горкой)
  • 30 г сливочного масла
  • 1/2 стручка ванили

Приготовьте крем.

1. Достаньте из стручка ванильную "икру", отправьте в молоко, прогрейте.

2. Смешайте желтки с сахаром, мукой, крахмалом.

3. Добавьте к желткам 1/3 часть прогретого молока с ванилью, перемешайте и перелейте в сотейник к молоку.

4. Доведите до кипения при постоянном помешивании, дайте покипеть 30-40 секунд.

От меда к сиропам: победительница "Мастер Шеф" рассказала, чем заменить сахар в десерте
От меда к сиропам: победительница "Мастер Шеф" рассказала, чем заменить сахар в десертеЧитать полностью

5. Добавьте сливочное масло, перемешайте.

6. Переложите в кондитерский мешок.

Соберите торт.

1. Выложите на дно формы (диаметр 22 см) пергамент, размягченным сливочным маслом промажьте борта.

2. Выложите в форму тесто, равномерно распределите.

3. Выложите в центр теста крем, разгладьте верх.

4. Отправьте выпекаться на 30-35 минут.

5. Дайте остыть и достаньте из формы.

Для декора:

  • 100 г черного шоколада
  • 80 г грецких орехов (3 ст. л., обжаренных)
  • 15 мл растительного масла (3 ч. л.)

Приготовьте декор.

Растопите шоколад с растительным маслом, добавьте орехи, перемешайте.

Задекорируйте торт.

Выложите по краям торта орехи в шоколаде.

Самые интересные рецепты сладких блюд от судей и победителей проекта "Мастер Шеф":

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 358

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
«Зеленский будет держаться у власти изо всех сил», - политолог
«Зеленский будет держаться у власти изо всех сил», - политолог
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь