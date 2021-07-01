Без червяков внутри и замачивания: как выбрать лисички и лайфхаки по приготовлению от Владимира Ярославского

В Украине - парад открытия сезонов. Среди них - грибной, который уже стартовал, с каждым годом - каждый раз все раньше. Грибы - незаменимый продукт в рационе каждого украинца. Рассказываем о лисичках, которые растут в хвойных и лиственных лесах с начала июля до глубокой осени.

О том, как выбрать лисички и как вкусно их приготовить без "сюрприза" в виде песка, поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя на странице в Инстаграме.

Как советует кулинар, выбирать нужно только свежие и не увядшие грибы. Обычно лисичка плотная, желтая как лимон или оранжевая. Без червячков внутри, или чуть изъедена лесными жителями. А если есть коричневые пятна - обычно нет (если маленькие - можно удалить ножом). Также не стоит брать во внимание старые грибы.

Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Достаточно хорошо промыть в большом количестве воды. Иногда лисички содержат песок, который сложно вымыть. На этот случай Ярославский поделился своим лайфхаком.

"Уже промытые лисички я посыпаю мукой, прямо на пластинки, и аккуратно распределяю его по грибам. Даю постоять минут 10 и промываю в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда его удаляем, оно "забирает" с собой мелкую пыль (песочек)", - рассказал шеф-повар.

Жарить лисички лучше на большом огне в один слой на антипригарной сковороде. Если перемешивать любые грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут к сковороде и плохо обжарятся. Отваривать лисички заранее не нужно!

"Когда грибы почти обжарены, добавляю измельченный чеснок, немного уменьшаю огонь и жарю еще примерно 1 минуту. Солю, перчу и добавляю рубленую петрушку, тимьян или орегано, небольшой кусок сливочного масла, секунд 10 прогреваю и снимаю. Лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом или маслом из него. Попробуйте, это очень вкусно!", - заверил кулинар.

Лисички у Владимира хранятся в боксе в холодильнике дней 5. Когда они нужны, можно слегка прогреть их прямо на сковороде. Использовать такие грибы можно для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду - хоть белой рыбе, мясу или просто даже к жареной картошке.

"Если будете мариновать лисички или замораживать, предварительно отварите их в подсоленной воде 5-10 минут, иначе будут сильно горчить. Вообще лисички быстро набирают горечь, и до января я уже почти не использую их. А вот жареные с травами и сливочным маслом хорошо хранятся в морозильнике в вакуумных или зип-пакетах", - поделился Ярославский.

Напомним, что ранее Владимир Ярославский рассказал, как разнообразить свой завтрак, приготовив овсянку с пармезаном и лисичками.