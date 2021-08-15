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Что можно приготовить на завтрак: рецепты яичницы с летними овощами (фото)

Что можно приготовить на завтрак: рецепты яичницы с летними овощами (фото)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Одним из вариантов сытного и полезного завтрака для взрослых и детей является именно яичница. Яичный белок легко усваивается организмом, не содержит жира и холестерина, в желтке же сконцентрированы в большом количестве аминокислоты и антиоксиданты, протеин, микроэлементы и витамины. Чем не идеальный завтрак?

"Телеграф" делится с вами очень простыми в приготовлении рецептами яичницы с летними овощами, которые не оставят никого равнодушным!

Яичница с летними овощами №1

Ингредиенты:

  • Куриное яйцо - 4 шт.,
  • Репчатый лук - 1 головка,
  • Сладкий перец - 1 шт.,
  • Помидоры - 3-4 шт.,
  • Свежая петрушка - 3-5 веточек,
  • Растительное масло - 2 ст. ложки,
  • Соль и черный перец - по вкусу.

Как приготовить:

На сковороде нагрейте масло, нарежьте лук небольшими кубиками и помешивая не долго обжарьте - 2-3 минуты.

Болгарский перец очистите от внутренностей, порежьте мелко, выложите к луку и продолжите обжарку еще столько же.

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Очистите от кожицы помидоры, поделите на более мелкие части, добавьте к остальным овощам, поперчите, посолите и помешивая доведите до легкого закипания.

Как только помидоры пустят сок, аккуратно вбейте яйца не повредив желтки по всей сковороде.

Выставите умеренный огонь чуть ниже среднего, прикройте крышкой на 3-4 минуты, пока белок не схватится, затем присыпьте вновь молотым черным перцем, солью лишь яйца и подавайте к столу посыпав сверху петрушкой.

Яичница с летними овощами

Источник: vseretsepti.ru

Яичница с летними овощами №2

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное - 3 шт.;
  • Помидор - 1 шт.;
  • Кабачок - 0,5 шт.;
  • Перец болгарский - 0,5 шт.;
  • Подсолнечное масло - 30 мл;
  • Соль - 0,5 ч. ложки.

Как приготовить:

Кабачок помойте и нарежьте произвольно. Выложите в горячую сковороду с рафинированным подсолнечным маслом.

Обжарьте кабачки в течение 5-6 минут с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Болгарский перец нарежьте соломкой и добавьте к кабачкам.

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Помидор помойте и нарежьте дольками. Выложите в сковороду.

Яйца разбейте в сковороду, посолите по вкусу.

Жарьте яичницу на среднем огне 6-7 минут до готовности.

Яичница с летними овощами

Источник: povar.ru

Яичница в помидорах

В этом рецепте помидоры будут выполнять функцию горшка, в котором в духовке запекаются яйца.

Ингредиенты:

  • Яйца;
  • Твердый сыр;
  • Помидоры;
  • Соль, перец, зелень;
  • Сладкая паприка, куркума.

Как приготовить:

В первую очередь духовка разогревается до температуры 180 градусов.

В двух больших помидоров срезается верхушка (с той стороны, где расположена плодоножка).

Сердцевина помидора осторожно вытягивается ложкой. В результате должны получиться две пустые емкости, которые нужно наполнить начинкой.

Внутрь каждого помидора выкладывается по щепотке натертого твердого сыра, добавляется немного сладкой паприки и куркумы.

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Яйцо осторожно разбивается, чтобы не повредить желток, и выливается в помидор, сверху на сыр со специями. Добавляется соль, перец, зелень петрушки и сыр.

Помидоры с начинкой помещаются в форму для запекания и отправляются в духовку на 35 минут.

Яичница в помидорах

Источник: zira.uz

Ранее "Телеграф" писал, какие блюда можно приготовить на завтрак на скорую руку.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Овощи, Рецепты, Яйца, Яичница, Завтраки.
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