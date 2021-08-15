Что можно приготовить на завтрак: рецепты яичницы с летними овощами (фото)

Одним из вариантов сытного и полезного завтрака для взрослых и детей является именно яичница. Яичный белок легко усваивается организмом, не содержит жира и холестерина, в желтке же сконцентрированы в большом количестве аминокислоты и антиоксиданты, протеин, микроэлементы и витамины. Чем не идеальный завтрак?
"Телеграф" делится с вами очень простыми в приготовлении рецептами яичницы с летними овощами, которые не оставят никого равнодушным!
Яичница с летними овощами №1
Ингредиенты:
Как приготовить:
На сковороде нагрейте масло, нарежьте лук небольшими кубиками и помешивая не долго обжарьте - 2-3 минуты.
Болгарский перец очистите от внутренностей, порежьте мелко, выложите к луку и продолжите обжарку еще столько же.
Очистите от кожицы помидоры, поделите на более мелкие части, добавьте к остальным овощам, поперчите, посолите и помешивая доведите до легкого закипания.
Как только помидоры пустят сок, аккуратно вбейте яйца не повредив желтки по всей сковороде.
Выставите умеренный огонь чуть ниже среднего, прикройте крышкой на 3-4 минуты, пока белок не схватится, затем присыпьте вновь молотым черным перцем, солью лишь яйца и подавайте к столу посыпав сверху петрушкой.
Источник: vseretsepti.ru
Яичница с летними овощами №2
Ингредиенты:
Как приготовить:
Кабачок помойте и нарежьте произвольно. Выложите в горячую сковороду с рафинированным подсолнечным маслом.
Обжарьте кабачки в течение 5-6 минут с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Болгарский перец нарежьте соломкой и добавьте к кабачкам.
Помидор помойте и нарежьте дольками. Выложите в сковороду.
Яйца разбейте в сковороду, посолите по вкусу.
Жарьте яичницу на среднем огне 6-7 минут до готовности.
Источник: povar.ru
Яичница в помидорах
В этом рецепте помидоры будут выполнять функцию горшка, в котором в духовке запекаются яйца.
Ингредиенты:
Как приготовить:
В первую очередь духовка разогревается до температуры 180 градусов.
В двух больших помидоров срезается верхушка (с той стороны, где расположена плодоножка).
Сердцевина помидора осторожно вытягивается ложкой. В результате должны получиться две пустые емкости, которые нужно наполнить начинкой.
Внутрь каждого помидора выкладывается по щепотке натертого твердого сыра, добавляется немного сладкой паприки и куркумы.
Яйцо осторожно разбивается, чтобы не повредить желток, и выливается в помидор, сверху на сыр со специями. Добавляется соль, перец, зелень петрушки и сыр.
Помидоры с начинкой помещаются в форму для запекания и отправляются в духовку на 35 минут.
Источник: zira.uz
Ранее "Телеграф" писал, какие блюда можно приготовить на завтрак на скорую руку.