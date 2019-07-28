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Протестующие в Москве, убегая от силовиков, смогли укрыться в храме

Протестующие в Москве, убегая от силовиков, смогли укрыться в храме
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В московский храм пустили демонстрантов, которые спасались от силовиков.

Священнослужители московского Храма Космы и Дамиана пустили к себе участников акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которые бежали от сотрудников Росгвардии.

Об этом информирует Meduza.

"Храм сегодня был открыт как обычно. Он всегда открыт, мы всегда всех пускаем. Пускать всех - наша обязанность. На то мы и храм. Поэтому сегодня мы не сделали ничего особенного и удивительного", - заявил изданию иеромонах Иоанн.

27 июля во Москве проходила массовая акция протеста, участники которой требовали регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Демонстрантов жестко задерживали сотрудники полиции и Росгвардии.

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После того, как улица Тверская была окружена силовиками, участники акции разошлись по центру Москвы. В процессе вытеснения демонстрантов силовиками с улицы Тверской часть из них оказалась в Столешниковом переулке. Некоторые спрятались в расположенном здесь же Храме Космы и Дамиана. Местные священнослужители пустили людей в храм и молились вместе с протестующими за мир.

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Москва, Россия, Протесты.
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