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"Подарки от поклонников": Путин рассказал откуда у боевиков на Донбассе оружие

"Подарки от поклонников": Путин рассказал откуда у боевиков на Донбассе оружие
13:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Владимир Путин в очередной раз заявил, что российских солдат на территории Донбасса нет.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то всеобщее внимание", - подчеркнул Путин.

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При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники. По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне. При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.

Напомним, Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной, 96-й, так называемый "гуманитарный конвой".

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Россия, Оружие, РФ, Донбасс, Владимир Путин, ОРДЛО.
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