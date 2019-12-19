"Подарки от поклонников": Путин рассказал откуда у боевиков на Донбассе оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.
"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то всеобщее внимание", - подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники. По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне. При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.
Напомним, Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной, 96-й, так называемый "гуманитарный конвой".