Скачать
Среда, 18.03.2020
Коронавирус в мире: сколько человек заболели
Коронавирус в мире: сколько человек заболели
В Украине за время карантина обещают частично возместить коммуналку
В Украине за время карантина обещают частично возместить коммуналку
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса
Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса

Количество инфицированных COVID-19 в РФ продолжает расти - заболели 147 человек

Количество инфицированных COVID-19 в РФ продолжает расти - заболели 147 человек
16:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Из-за распротсстранения коронавируса в РФ медики зафиксировали 147 случае заражения.

Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, сообщается в пресс-релизе оперативного штаба, поступившем в редакцию ряда СМИ, в частности издание Meduza, пишут профильные Telegram-каналы.

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из них 31 — в Москве. Еще один случай в Томской области, один — в Новосибирской. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом теперь составляет 147. 

Сообщается, что все заразившиеся граждане в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сейчас они находятся в инфекционных боксах. 

Впервые после убийства Кеннеди: В Лас-Вегасе из-за коронавируса закроют все казино

Значительное количество больных прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и раньше больные. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.

25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них — один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой. 

Отметим, что на окраине Москвы сооружают специализированную больницу для размещения инфицированных COVID-19.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
03 Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
04 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
05 Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о полном среднем образовании
Начал действовать закон о среднем образовании
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Нардеп Шахов заболел коронавирусом
Нардеп Шахов заболел коронавирусом
Карантина не будет: съемки сериала &quot;Корона&quot; не прекратят снимать из-за коронавируса
Карантина не будет: съемки сериала "Корона" не прекратят снимать из-за коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь