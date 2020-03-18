Количество инфицированных COVID-19 в РФ продолжает расти - заболели 147 человек

Из-за распротсстранения коронавируса в РФ медики зафиксировали 147 случае заражения.

Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, сообщается в пресс-релизе оперативного штаба, поступившем в редакцию ряда СМИ, в частности издание Meduza, пишут профильные Telegram-каналы.

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из них 31 — в Москве. Еще один случай в Томской области, один — в Новосибирской. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом теперь составляет 147.

Сообщается, что все заразившиеся граждане в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.

Значительное количество больных прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и раньше больные. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.

25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них — один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой.

Отметим, что на окраине Москвы сооружают специализированную больницу для размещения инфицированных COVID-19.

Напомним: