Количество инфицированных COVID-19 в РФ продолжает расти - заболели 147 человек

Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, сообщается в пресс-релизе оперативного штаба, поступившем в редакцию ряда СМИ, в частности издание Meduza, пишут профильные Telegram-каналы.
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из них 31 — в Москве. Еще один случай в Томской области, один — в Новосибирской. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом теперь составляет 147.
Сообщается, что все заразившиеся граждане в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.
Значительное количество больных прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и раньше больные. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.
25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них — один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой.
Отметим, что на окраине Москвы сооружают специализированную больницу для размещения инфицированных COVID-19.
Напомним:
По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.
Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.