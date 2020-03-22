Взрыв на военном складе под Мурманском: есть раненые

В России произошел взрыв на складе ракетного завода.

В России неподалеку от Мурманска произошел взрыв боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода.

Как сообщает ТАСС, в результате были ранены пять человек.

На самом складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.

"По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.

Напомним: