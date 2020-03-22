Взрыв на военном складе под Мурманском: есть раненые

В России неподалеку от Мурманска произошел взрыв боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода.
Как сообщает ТАСС, в результате были ранены пять человек.
На самом складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.
"По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.
По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.
В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.
"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.
Напомним:
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