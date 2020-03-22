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Коронавирус в РФ: Медики зафиксировали более 360 случаев заражения

Коронавирус в РФ: Медики зафиксировали более 360 случаев заражения
16:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

В связи с распространением коронавируса в РФ медики зарегистрировали более 360 случаев заболевания на COVID-19.

В России количество инфицированных коронавирусом выросло до 367 случаев.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

"Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Большинство новых случаев приходится на Москву - 54 случая", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что среди заболевших коронавирусом в России есть иностранцы.

"Всего на данный момент в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. По одному случаю в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два - в Удмуртии и Кировской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что под контролем с января в России находилось 104 577 человек. По состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

Напомним:

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Россия, РФ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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