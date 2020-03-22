Коронавирус в РФ: Медики зафиксировали более 360 случаев заражения

В России количество инфицированных коронавирусом выросло до 367 случаев.
Об этом сообщает издание "Коммерсант".
"Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Большинство новых случаев приходится на Москву - 54 случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших коронавирусом в России есть иностранцы.
"Всего на данный момент в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. По одному случаю в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два - в Удмуртии и Кировской области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что под контролем с января в России находилось 104 577 человек. По состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.
Напомним:
В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.
По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.
За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.
В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.